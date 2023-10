Il CICAP protagonista al Lucca Comics 2023

MeteoWeb

Dopo il grandissimo successo del CICAP Fest, che ha avuto luogo a Padova dal 13 al 15 ottobre, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze si prepara a prendere parte a un altro evento di livello nazionale e internazionale, questa volta da ospite: il Lucca Comics & Games edizione 2023, la celebre manifestazione dedicata ai fumetti, al gioco e alla cultura pop conosciuta in tutto il mondo, che si svolgerà nella città toscana dall’1 al 5 novembre.

Due gli appuntamenti che vedranno protagonista il CICAP, il cui stand quest’anno sarà nell’area “The Citadel” sulle Mura Urbane (raggiungibile anche senza biglietto di accesso al festival).

Il primo è una novità assoluta: si tratta del FantaCICAP, che viene inaugurato proprio in questa edizione del Comics, ed è un gioco organizzato per celebrare la presenza del CICAP a Lucca. Nel corso del gioco, un vero e proprio “safari” fotografico di cosplayer a tema CICAP, i partecipanti dovranno pubblicare fotografie o selfie con uno o più cosplayer ogni volta che, nel corso della manifestazione, si incontrano personaggi in linea con una delle categorie selezionate al momento dell’iscrizione, mostrando sempre il logo e la bandiera del CICAP. Per selezionare le proprie categorie, è necessario investire i crediti FantaCICAP ricevuti al momento dell’iscrizione. Una volta effettuata la registrazione al FantaCICAP e arrivati a Lucca, è possibile ritirare il proprio kit di partecipazione CICAP (fino a esaurimento scorte). Le iscrizioni sono aperte.

Il secondo appuntamento è un incontro inserito nel programma ufficiale della manifestazione: domenica 5 novembre Gabriele Mari e Alessio Spalluto guideranno il pubblico nell’indagine dei misteri attraverso il gioco. Nel dettaglio: i giochi investigativi possono contribuire alla formazione di un pensiero analitico-razionale? E dello spirito critico? E di un metodo di indagine applicabile ad altri contesti? I due autori analizzeranno le meccaniche utilizzate nei giochi da tavolo e le dinamiche che si creano nei giochi di ruolo investigativi. Alla fine dell’incontro è previsto un mini-gioco a sorpresa con il pubblico. L’appuntamento è alle 13 nella sala Ingellis all’interno del padiglione Carducci (padiglione “Games”). Ingresso libero senza prenotazione (in questo caso è necessario il biglietto del festival).

Gabriele Mari. Game designer autore di diversi bestseller tra i giochi da tavolo investigativi. Educatore, nel campo della disabilità giovanile e dell’autismo, utilizzando il gioco strutturato nella pratica educativa. Ideatore del progetto Educatori Ludici per la diffusione del gioco come strumento educativo. Docente del corso Erickson Game Trainer, ha dato vita ai corsi da operatore ludico promossi dal CSI Centro Sportivo Italiano.

Alessio Spalluto. Odontoiatra, socio CICAP e game designer, è autore di numerosi giochi da tavolo e di ruolo. Tra questi, nel 2023, ha pubblicato un gioco di ruolo investigativo incentrato sul folklore italiano.

Inoltre, l’evento è stato aggiunto anche all’app ufficiale del Comics, LuccaCG23 Assistant, che per la prima volta darà info in tempo reale e logistiche (con alert) per raggiungere i luoghi.

Infine, mercoledì 1° novembre, alle 20, parallelamente alla kermesse lucchese, il Comics & Science Palace (situato a Lucca in via della Zecca 41) ospiterà il CICAP per un incontro aperto al pubblico e dedicato alla “igiene digitale”, per discutere informalmente con Rodolfo Rolando, membro del direttivo CICAP, su come e perché è necessario proteggersi dalle insidie in rete.