La Cina lancia la nuova missione Shenzhou-17 verso la stazione spaziale Tiangong

MeteoWeb

L’equipaggio di astronauti cinesi più giovane finora è in viaggio verso la stazione spaziale Tiangong. Un razzo Long March 2F è decollato dal centro di lancio satellitare Jiuquan nel deserto del Gobi oggi alle 05:14 ora italiana, trasportando la navicella spaziale Shenzhou-17 e il suo equipaggio di 3 persone in orbita. La capsula si è separata dal veicolo di lancio come previsto dopo 10 minuti di volo. A bordo ci sono il comandante della missione Tang Hongbo, 48 anni, un veterano, e i compagni di equipaggio ed ex piloti di caccia Tang Shengjie, 34 anni, e Jiang Xinlin, 35 anni. Il trio è l’equipaggio più giovane a visitare Tiangong. L’attracco a Tiangong è previsto circa 6,5 ​​ore dopo il lancio, che darà il via ad una permanenza in orbita di 6 mesi.

A bordo di Tiangong sono presenti gli astronauti della missione Shenzhou-16, Jing Haipeng, Zhu Yangzhu e Gui Haichao. Il trio cederà il controllo dell’avamposto orbitale e si preparerà per il ritorno sulla Terra, previsto per il 31 ottobre (sono a bordo dalla fine di maggio).

Gli astronauti della missione Shenzhou-17 condurranno esperimenti scientifici, effettueranno operazioni di manutenzione e svolgeranno attività di divulgazione scientifica e tanto altro durante la loro permanenza. L’equipaggio dovrebbe anche eseguire la prima passeggiata spaziale di manutenzione sperimentale extraveicolare.

La Cina ha completato il suo avamposto Tiangong, a 3 moduli, alla fine del 2022. Il Paese mira a mantenere la stazione permanentemente occupata per almeno un decennio. Secondo i funzionari spaziali cinesi, attualmente la stazione è grande circa il 20% della Stazione Spaziale Internazionale. La Cina sta sviluppando un modulo di estensione multiuso da aggiungere, cambiando la configurazione dalla forma a “T” a quella a “X”. Il modulo ulteriore consentirebbe di aggiungere ulteriori moduli alla stazione.