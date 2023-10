Clima, dal 17 al 19 ottobre la Youth4Climate: 130 giovani a Roma da tutto il mondo

MeteoWeb

Dal 17 al 19 ottobre si svolgerà a Roma l’evento “Youth4Climate: Sparking Solutions 2023″. Attesi nella Capitale 130 giovani under 30 provenienti da 63 Paesi, dalla Tanzania al Pakistan, dalla Cina alle isole Fiji, dal Messico all’Ucraina, che si confronteranno con istituzionali nazionali e internazionali sull’azione per il clima. Anche il Colosseo si illuminerà con il logo dell’iniziativa, che si celebra a poche settimane dall’avvio della COP28 di Dubai. “L’Italia – spiega il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto – sta investendo molto sul coinvolgimento dei giovani nell’azione per il clima. La nostra Youth4Climate sarà una grande occasione di confronto e ascolto con lo sguardo rivolto alla COP28 negli Emirati Arabi, dove porteremo la voglia sana dei giovani di incidere nella sfida cruciale dei cambiamenti climatici: non solo protesta, ma impegno e proposta”.

“L’iniziativa – ha spiegato Pichetto presentando in conferenza stampa l’evento – è nata pionieristicamente a Milano due anni fa ed è diventata importante a livello nazionale e internazionale con il riconoscimento dell’ONU. È un vanto per il Paese, il Governo e il Ministero, che si fa carico di accompagnare ed è portatore, dove necessario, delle istanze dei giovani negli ambiti opportuni: il primo ambito è il COP28″. “E’ una gran bella dimostrazione – ha aggiunto – di come i giovani possono contribuire con le loro idee e sensibilità a fare le proposte per il cambiamento”.

Giunta alla seconda edizione dopo il grande interesse suscitato nel 2022, Youth4Climate è ormai divenuta un’iniziativa di richiamo globale, guidata dalla collaborazione tra l’Italia e l’UNDP e orientata a mobilitare una rete attiva di giovani sul tema del “climate change”. In particolare, l’evento mira a selezionare e premiare i migliori progetti presentati dai giovani di tutto il mondo per affrontare il cambiamento climatico, promuovendo un dialogo concreto tra giovani e attori internazionali.

“Come Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite – spiega il responsabile del Centro UNDP di Roma Agostino Inguscio – sottolineiamo l’importanza del supporto strategico che l’Italia sta dando ai giovani nel diventare attori protagonisti nel contrasto al cambiamento climatico. L’iniziativa Youth4Climate – aggiunge – è un esempio da seguire per l’inclusione delle nuove generazioni in una nuova economia verde, fondamentale per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi”.

Tre giorni di lavori

L’evento si articola in tre giorni di lavori: i primi due a Palazzo Rospigliosi, l’ultimo nella Casina di Macchia Madama. Nella prima giornata, verranno presentati i progetti selezionati tra i 1.143 proposti a seguito del bando lanciato lo scorso settembre a New York e articolato in quattro sezioni: sostenibilità urbana, energia, alimentazione e agricoltura, educazione. Tra i partecipanti alla prima giornata, oltre ai giovani speaker e moderatori, l’Inviato speciale italiano per il Cambiamento Climatico Francesco Corvaro.

La seconda giornata sarà invece dedicata a dibattiti e sessioni mirate per incoraggiare i giovani ad essere agenti attivi del cambiamento. La sessione plenaria iniziale vedrà la partecipazione del Ministro Gilberto Pichetto, dell’Amministratore dell’UNDP Achim Steiner, del Segretario esecutivo della Convenzione quadro ONU sui cambiamenti climatici Simon Stiell e di Shamma Al Mazrui, la “COP28 Youth Climate Champion” che rappresenta i giovani della Presidenza emiratina. I lavori culmineranno con l’accensione serale del Colosseo con il logo di Youth4Climate.

Nel terzo e ultimo giorno, il Ministro Pichetto premierà i progetti vincitori, con la partecipazione del vicepremier e Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, oltre che di altri ospiti internazionali. Verranno inoltre individuati i temi per il prossimo bando di finanziamento.