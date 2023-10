Clima: temperature record anche a settembre, “il 2023 sulla buona strada per diventare l’anno più caldo”

MeteoWeb

Il mese scorso è stato il settembre più caldo mai registrato, e con un margine “straordinario” di differenza rispetto agli anni passati: è quanto evidenzia un rapporto pubblicato oggi dal Copernicus Climate Change Service (C3s). Il servizio implementato dall’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) per conto della Commissione europea con finanziamenti dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura dell’aria superficiale globale, nella copertura del ghiaccio marino e variabili idrologiche. Tutti i risultati riportati si basano su analisi generate al computer che utilizzano miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo.

Settembre 2023, temperatura superficiale dell’aria e del mare

Settembre 2023 è risultato il settembre più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura media dell’aria superficiale di 16,38°C, 0,93°C sopra la media del periodo 1991-2020 per settembre e 0,5°C sopra la temperatura del precedente settembre più caldo, nel 2020;

La temperatura globale di settembre 2023 lo ha reso il mese caldo più anomalo di qualsiasi anno nel set di dati ERA5 (ritorno al 1940);

Nel complesso il mese è stato di circa 1,75°C più caldo rispetto alla media di settembre del periodo 1850-1900, il periodo di riferimento preindustriale;

La temperatura globale nel periodo gennaio-settembre 2023 è stata di 0,52°C superiore alla media e di 0,05°C superiore rispetto al periodo equivalente dell’anno solare più caldo (2016);

Da gennaio a settembre 2023, la temperatura media globale per il 2023 fino ad oggi è di 1,40°C superiore alla media preindustriale (1850-1900);

Per l’Europa, settembre 2023 è stato il settembre più caldo mai registrato, con 2,51°C in più rispetto alla media del periodo 1991-2020 e 1,1°C in più rispetto al 2020, il precedente settembre più caldo;

La temperatura media della superficie del mare per settembre oltre 60° S-60° N ha raggiunto i 20,92°C, la più alta mai registrata per settembre e la seconda più alta tra tutti i mesi, dietro ad agosto 2023;

Le condizioni di El Niño hanno continuato a svilupparsi sul Pacifico orientale equatoriale. Secondo Samantha Burgess, vicedirettore del Copernicus Climate Change Service (C3S): “Le temperature senza precedenti per il periodo dell’anno osservate a settembre – dopo un’estate record – hanno superato i record in misura straordinaria. Questo mese estremo ha spinto il 2023 verso il dubbio onore del primo posto – sulla buona strada per essere l’anno più caldo e con circa 1,4° C sopra la temperatura media preindustriale. A due mesi dalla COP28 – il senso di urgenza di un’ambiziosa azione sul clima non è mai stato così importante“. Settembre 2023, il ghiaccio marino L’estensione del ghiaccio marino antartico è rimasta a un livello record per il periodo dell’anno;

Sia l’estensione giornaliera che quella mensile hanno raggiunto il loro massimo annuale più basso nella registrazione satellitare a settembre, con l’estensione mensile inferiore del 9% alla media;

L’estensione giornaliera del ghiaccio marino artico ha raggiunto il sesto minimo annuale più basso, mentre l’estensione mensile del ghiaccio marino si è classificata al quinto posto, con il 18% al di sotto della media. Settembre 2023, le variabili idrologiche Nel settembre 2023 si sono verificate condizioni più umide della media lungo molte parti della costa occidentale dell’Europa, tra cui la penisola iberica occidentale, l’Irlanda, la Gran Bretagna settentrionale e la Scandinavia;

Il clima è stato più umido della media anche in Grecia a seguito delle precipitazioni estreme associate alla tempesta Daniel; questo evento è stato anche responsabile delle devastanti inondazioni in Libia;

Anche il Brasile meridionale e il Cile meridionale hanno registrato eventi di precipitazioni estreme;

Le regioni più secche rispetto alla media includono parti dell’Europa, gli Stati Uniti sudorientali, il Messico, l’Asia centrale e l’Australia, dove è stato rilevato il settembre più secco mai registrato.