Clima, cosa dicono i dati sulla correlazione tra CO2 e livello del mare e il ruolo dell’attività solare

Ron Davison analizza il rapporto tra le concentrazioni di CO 2 in atmosfera e il livello del mare, giungendo ad una conclusione principale: “c’è una grave mancanza di correlazione tra le concentrazioni di CO 2 atmosferica e i cambiamenti del livello del mare”. “Nessuna correlazione, nessuna causalità dominante. E che vi piaccia o no, il livello del mare è fortemente influenzato dalla temperatura, mettendo in discussione la correlazione della CO 2 con le temperature globali. Ciò non sorprende dal momento che non esistono set di dati empirici su CO 2 /temperatura che mostrino che la CO 2 guida il clima su una scala temporale storica statisticamente significativa”, scrive Davison in un post.

“Entrambi i set di dati di Jevrejeva et al. 2014 e Frederikse et al. 2020 mostrano generalmente decelerazioni trentennali alternate seguite da accelerazioni trentennali (post-1856). L’aumento esponenziale della concentrazione di CO 2 è responsabile dell’innalzamento lineare del livello del mare successivo al 1856? No, la ragione più probabile per i regolari eventi di accelerazione/decelerazione sono i cicli oceanici (principalmente l’oscillazione multidecennale atlantica (AMO) di 60 anni). Questo ciclo di decelerazione/accelerazione continuerà, riportando l’innalzamento del livello del mare in linea con la tendenza lineare del livello del mare a lungo termine. L’AMO sta appena iniziando la sua fase di raffreddamento trentennale (ovvero decelerazione)”, prosegue Davison, che fa notare di aver “correlato arbitrariamente le concentrazioni di CO 2 con il periodo successivo al 1950. Oltre l’86% delle emissioni dell’umanità si sono verificate dopo il 1950, quindi qualsiasi riscaldamento antropico significativo dovrebbe essersi verificato in quel periodo”.

“Ma come per tutte le cose legate al clima, è complicato. In primo luogo, la discussione si è concentrata solo sui cicli oceanici e sull’influenza della CO 2 sul livello del mare. Anche l’attività solare avrebbe un’influenza (principalmente prima del 1950). Il grafico mostra le temperature globali tracciate con l’irradianza solare totale (TSIM, media mobile su 20 anni, che mostra l’influenza pre-1950), l’AMO (influenza in tutto il set di dati sulla temperatura) e la CO 2 (probabile influenza post-1950). Confrontando il ciclo di decelerazione/accelerazione del livello del mare dal 1900 al 1960 e dal 1960 al 2020, si potrebbe sostenere che l’AMO è il fattore dominante del livello del mare. La verità è molto più complicata di così”, sostiene Davison. “Il ciclo dal 1900 al 1960 è probabilmente prevalentemente una combinazione di AMO e attività solare. Il ciclo dal 1960 al 2020 avrebbe un contributo AMO simile con il forcing della CO 2 che sostituirebbe la componente di attività solare. Ciò implica che i forcing della CO 2 post-1950 e i forcing solari pre-1950 avrebbero intensità simili. Nel complesso, gli oceani sono vasti e i cambiamenti in una qualsiasi di queste variabili sembrano avere solo impatti minori sul livello del mare (post-1856)”, continua Davison.

“Ma cosa accadde intorno al 1856? Il livello del mare stava diminuendo e ciò non si adatta alla narrazione allarmistica e certamente non è correlato alle concentrazioni di CO 2 (che erano essenzialmente stabili prima del 1850). Qualcosa di molto più forte dei cicli oceanici, della CO 2 o anche della TSI assoluta aveva ovviamente fatto scendere il livello del mare (e quindi la temperatura globale). Cosa potrebbe essere responsabile di un cambiamento così drastico nel livello del mare (e nelle temperature globali)? La risposta è abbastanza semplice per coloro che comprendono che i forcing solari non sono limitati alla TSI. La TSI riflette semplicemente i cambiamenti generali nei cicli solari. I cambiamenti assoluti della TSI sono minori, ma sono un proxy generale per i forcing molto più dominanti legati al sole come il flusso dei raggi cosmici (CRF), le particelle ad alta energia, la forza del vento solare, la forza del campo magnetico, i brillamenti solari/espulsioni di massa coronale, ecc.”, ragiona Davison.

“Credete davvero che i modelli IPCC possano replicare i livelli del mare pre-1856 (e quindi le temperature globali) quando i modelli sono essenzialmente programmati per rispondere quasi esclusivamente alle concentrazioni di CO 2 ? Questi modelli sono troppo caldi (riconosciuto dagli stessi modellatori) e utilizzano comunque scenari ad alte emissioni che l’IPCC ha valutato come una bassa probabilità che si verifichino”, evidenzia Davison. “Ignorare i forcing solari che sono ovviamente in gioco (nel corso della nostra storia recente) è sia antiscientifico che pericoloso. Con la minaccia combinata della fase fredda AMO e di un Grande Minimo Solare che porterà ad un abbassamento delle temperature nei prossimi decenni, siamo probabilmente sull’orlo di un altro punto di inflessione solare negativo. E non siamo pronti per il prossimo freddo e la scarsità di cibo. La NOAA prevede sostanzialmente l’assenza di macchie solari nel Ciclo 26. Ciò non accadeva dal Minimo di Maunder (nel 1600)”, conclude Ron Davison nella sua analisi.