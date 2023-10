Clima, le emissioni di CO2 raggiungeranno un nuovo picco nel 2023

MeteoWeb

Le emissioni globali di anidride carbonica sono destinate ad aumentare per raggiungere un nuovo record nel 2023, secondo quanto annuncia uno studio preliminare. Nel corso di quest’anno, le emissioni di CO 2 , dovute principalmente all’uso di combustibili fossili, dovrebbero aumentare tra lo 0,5% e l’1,5%, secondo lo studio di Glen Peters, direttore di ricerca presso l’istituto di ricerca sul clima CICERO in Norvegia. “È altamente improbabile che le emissioni diminuiscano“, afferma lo scienziato. “Ogni anno le emissioni continuano ad aumentare, rendendo ancora più difficile il raggiungimento di traiettorie in linea con l’obiettivo di Parigi“, sottolinea Peters.

“La comunità scientifica sperava che nel 2015 le emissioni avrebbero raggiunto il picco“, ricorda Peters. E poi di nuovo, si sperava che il 2019 avrebbe segnato un massimo. “Eppure eccoci di nuovo qui, con un altro picco nel 2022 e un altro picco previsto per il 2023″, ha detto ancora lo scienziato.

Le emissioni di anidride carbonica a livello mondiale, dunque, continuano ad aumentare nonostante gli obiettivi fissati nelle conferenze sul clima. I dati completi di questo studio saranno pubblicati a dicembre, quando i leader mondiali si riuniranno negli Emirati Arabi Uniti per i cruciali colloqui sul clima delle Nazioni Unite, che si prevede saranno dominati dalle dispute internazionali sul futuro dei combustibili fossili.