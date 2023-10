Clima, Greta Thunberg accusata di reato di ordine pubblico a Londra

MeteoWeb

Greta Thunberg, nota attivista svedese per il clima, oggi è stata accusata dalla Polizia britannica dopo che, insieme ad altri manifestanti, ieri erano stati arrestati per una protesta fuori da un hotel di Londra, dove si stava svolgendo una conferenza su petrolio e gas. Thunberg è stata accusata di reato di ordine pubblico per non aver rispettato le condizioni imposte per prevenire “gravi disagi alla comunità, all’hotel e agli ospiti“. È stata rilasciata su cauzione e dovrebbe comparire in tribunale il 15 novembre. Anche altre 25 persone sono state accusate in relazione alla protesta di ieri, ha aggiunto la Polizia.

Thunberg è diventata il volto dei giovani attivisti climatici di tutto il mondo, dopo aver organizzato proteste settimanali davanti al parlamento svedese nel 2018. Quest’anno, la ventenne è stata arrestata dalla Polizia o allontanata dalle proteste in Svezia, Norvegia e Germania.