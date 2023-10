Clima, Greta Thunberg condannata in Svezia

MeteoWeb

L’attivista svedese Greta Thunberg, che con i suoi scioperi scolastici per il clima ha ispirato il movimento “Fridays for Future”, è stata nuovamente multata dal tribunale di Malmö per “disobbedienza all’ordine pubblico” durante un’azione avvenuta nella città meridionale della Svezia. L’attivista è stata condannata a 90 giorni di multa per un totale di 5.500 corone (476 euro), secondo quanto riferito dai giornalisti presenti in aula, per aver partecipato al blocco del porto di Malmö il 24 luglio scorso. “La mia azione non deve essere punita perché il pianeta è in pericolo. Coloro che causano la crisi climatica sono quelli che abbiamo bloccato. La mia azione era giustificabile“, ha dichiarato Thunberg, citata dalla Tv svedese, Svt. Domani, Greta Thunberg dovrebbe recarsi a Oslo, dove si unirà alla protesta degli indigeni Sami e giovani ambientalisti contro il parco eolico di Fosen.