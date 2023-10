Clima, NOAA: “quasi certamente il 2023 sarà l’anno più caldo mai registrato”

MeteoWeb

Il mese scorso ha “segnato un altro mese di temperature record in tutto il mondo, con settembre 2023 classificato come il settembre più caldo nelle registrazioni climatiche globali di 174 anni della NOAA”. Lo riferisce la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) nel suo report mensile. Secondo gli scienziati dei National Centers for Environmental Information (NCEI) della NOAA, “le temperature di settembre hanno anche contribuito a spingere il 2023 in testa come l’anno più caldo mai registrato fino ad oggi”. “Settembre 2023 è stato il quarto mese consecutivo con temperature globali record”, ha affermato la Dott.ssa Sarah Kapnick, scienziata capo della NOAA. “Non solo è stato il settembre più caldo mai registrato, ma è stato di gran lunga il mese più atipicamente caldo di tutti i mesi nei 174 anni di registrazione del clima della NOAA. Per dirla in altro modo, settembre 2023 è stato più caldo del luglio medio dal 2001 al 2010”.

Di seguito, altri punti salienti del rapporto sul clima globale di settembre della NOAA.

Settembre 2023

La temperatura media globale di settembre è stata di 1,44°C superiore alla media del XX secolo di +15,0°C, classificandosi come il settembre più caldo mai registrato. Settembre 2023 ha visto l’anomalia della temperatura globale mensile più alta – che indica quanto le temperature sono più alte o più basse rispetto alla media a lungo termine – di qualsiasi mese mai registrato, si legge nel rapporto della NOAA. Settembre 2023 ha segnato il 49° settembre consecutivo e il 535° mese consecutivo con temperature superiori alla media del XX secolo.

Africa, Europa, Nord America e Sud America hanno avuto il loro settembre più caldo mai registrato. L’Asia ha avuto il suo secondo settembre più caldo, mentre il settembre dell’Oceania si è classificato al terzo posto. Guardando ai poli, l’Antartide ha avuto il suo settembre più caldo, mentre l’Artico ha avuto il secondo settembre più caldo.

Per il sesto mese consecutivo, settembre ha visto anche una temperatura mensile record della superficie oceanica globale. Settembre 2023 ha eguagliato agosto 2023 per la più alta anomalia mensile della temperatura della superficie del mare (1,03°C sopra la media) di qualsiasi mese nelle registrazioni globale della NOAA.

Da gennaio a settembre 2023

La temperatura superficiale globale media da inizio anno è stata la più calda mai registrata con 1,10°C sopra la media del XX secolo di +14,1°C. Secondo il Global Annual Temperature Outlook dell’NCEI e i dati fino a settembre, c’è una probabilità superiore al 99% che il 2023 si classificherà come l’anno più caldo mai registrato, evidenzia la NOAA.

Altri eventi climatici degni di nota nel rapporto

Altri record di ghiaccio marino infranti: settembre 2023 ha stabilito un record per la più bassa estensione (copertura) globale di ghiaccio marino di settembre mai registrata, superando il precedente minimo record di settembre 2016. Ciò è dovuto principalmente al livello record (in negativo) di ghiaccio marino in Antartide, che ha visto il suo quinto mese consecutivo con una copertura di ghiaccio marino record. L’estensione del ghiaccio marino artico per settembre 2023 si è classificata come la quinta più piccola nei dati satellitari con 1,69 milioni di miglia quadrate, ovvero 470.000 miglia quadrate al di sotto della media del periodo 1991-2020.

Diciassette tempeste con nome si sono verificate in tutto il mondo a settembre: sette delle 17 tempeste con nome hanno raggiunto l’intensità di ciclone tropicale (venti sostenuti di 120km/h o più) e quattro hanno raggiunto l’intensità di ciclone tropicale maggiore (venti sostenuti di 178km/h o più). L’energia ciclonica accumulata globale è stata pari a circa il 70% della media 1991-2020 di settembre. Dieci tempeste con nome sono state attive nell’Atlantico nel mese di settembre, il che ha eguagliato il numero massimo mai registrato tra il 2010 e il 2020.