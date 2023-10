Clima, così gli orsi polari sono sopravvissuti all’ultima deglaciazione: lo studio

MeteoWeb

Una delle immagini simbolo del riscaldamento globale, che più spesso rimbalza sui media, è quella degli orsi polari in viaggio su zattere di ghiaccio isolate mentre il ghiaccio marino nell’Artico si riduce. L’areale degli orsi polari è influenzato in modo significativo dalla presenza di ghiaccio marino perenne, quello che sopravvive ad almeno una stagione estiva di fusione. Le simulazioni sul cambiamento climatico suggeriscono che si prevede che la copertura di ghiaccio polare scomparirà durante i mesi estivi entro il 2050, il che significa che questo predatore è sempre più minacciato di estinzione a causa della perdita del suo habitat. La risposta degli orsi polari ai cambiamenti climatici durante l’ultima deglaciazione è al centro di un nuovo studio pubblicato su Quaternary Science Reviews. L’obiettivo dello studio era determinare l’effetto sulla loro distribuzione globale e sulle dimensioni della popolazione.

Il Tardoglaciale, avvenuto 12.000-15.000 anni fa, ha sperimentato uno scioglimento significativo delle vaste calotte glaciali scandinave e nordamericane nell’emisfero settentrionale che ha contribuito a moderare la temperatura del pianeta. Ciò si verifica a causa dell’albedo del ghiaccio, per cui la radiazione in arrivo dal sole scioglie il ghiaccio “bianco” ed espone una parte maggiore della terra e del mare relativamente “scuri”, che assorbono la radiazione, anziché rifletterla nello spazio. Di conseguenza, si scioglie una parte maggiore della neve e del ghiaccio vicini, che a sua volta rivelano una parte maggiore della superficie “scura” per assorbire il calore e così il ciclo di feedback continua.

Il Professor Heikki Seppä, dell’Università di Helsinki, in Finlandia, e colleghi hanno rivolto la loro attenzione alle ossa fossili (compresi avambracci, arti posteriori superiori e crani) e ai denti precedentemente segnalati in vari Paesi scandinavi e isole al largo della costa settentrionale della Russia. Questi sono stati trovati in tratti costieri e in siti archeologici, dove probabilmente rappresentano le conseguenze della caccia da parte dell’uomo. Il gruppo di ricerca ha stabilito che gli orsi polari esistevano sul margine sudoccidentale della calotta glaciale scandinava durante il Tardoglaciale, sopravvivendo fino al primo Olocene (l’attuale interglaciale negli ultimi 12.000 anni). I proxy paleoambientali dei sedimenti marini, come i foraminiferi unicellulari e le alghe diatomee, suggeriscono che le temperature estive nella regione erano di +6-10°C.

Proseguendo nell’interglaciale, la copertura di ghiaccio marino nell’Artico 8.000-10.000 anni fa era approssimativamente paragonabile ai giorni nostri. Durante l’Olocene, ciò ha sostenuto un eccezionale assembramento di orsi polari sull’isola di Zhokhov, al largo delle coste della Russia, dove sono stati trovati almeno 130 resti di orsi polari. Si ritiene che ciò rappresenti la massima estensione perenne del ghiaccio marino in questo momento. Questo sito archeologico offre anche indizi sulla popolazione umana di cacciatori-raccoglitori che migrava tra qui e la terraferma siberiana, con orsi polari e renne che costituivano una componente sostanziale della loro dieta.

Tuttavia, il periodo più caldo dell’Olocene, l’Optimum climatico dell’Olocene tra 5.000 e 9.000 anni fa, ha registrato temperature polari di 1,5–2,5°C più elevate rispetto a oggi e coincide con una notevole assenza di orsi polari nella documentazione fossile di questa regione. Invece, il gruppo di ricerca fa notare che i resti di orsi polari provenienti da aree adiacenti datati al radiocarbonio a 5.000-6.000 e 8.000-9.000 anni fa sono indicativi del fatto che questi mammiferi cercavano rifugia freddi che erano persistentemente più freddi degli ambienti circostanti, situati vicino a Mar della Siberia orientale, Groenlandia settentrionale e arcipelago canadese.

I fossili trovati sulle Isole Aleutine e sulle Isole Pribilof dell’Alaska rappresentano probabilmente l’estensione più meridionale degli orsi polari durante questi intervalli considerevolmente più caldi. I ricercatori hanno dedotto che il circostante Mare di Bering presentava ghiaccio marino solo durante l’inverno, se non per nulla. Pertanto, il gruppo di ricerca suggerisce che gli orsi polari hanno trovato il modo di sopravvivere ai limiti stagionali del ghiaccio marino, cercando terreni di riproduzione delle foche per cacciare le loro prede, come testimonia la conservazione di fossili di foche in associazione agli orsi polari su queste isole.