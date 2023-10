Clima, Pichetto ai giovani di Youth4Climate: “ognuno fa la differenza”

MeteoWeb

“Attraverso Youth4Climate, l’Italia è fermamente impegnata a sostenere un processo virtuoso per i giovani, soprattutto per quelli provenienti dai Paesi più vulnerabili“. Lo ha detto, aprendo i lavori della seconda giornata di “Youth4Climate: Sparking Solutions 2023” in corso a Roma, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. “Vogliamo assicurarci – ha aggiunto – che non si tratti solo di promesse, ma che le azioni che intraprendiamo insieme abbiano un impatto reale e misurabile nella lotta alla crisi climatica, con risultati concreti attraverso l’attuazione di progetti significativi“.

Di fronte a una platea composta da 130 ragazze e ragazzi sotto i trent’anni provenienti oltre sessanta Paesi diversi, il Ministro si è così rivolto ai giovani impegnati nell’azione per il Clima: “Ognuno di voi – ha detto – ha il potere di fare la differenza: con il suo impegno, la sua visione e il suo senso di responsabilità, può promuovere soluzioni per la comunità, generando un impatto che, con il tempo, può diffondersi su una scala sempre più ampia”.

Obiettivo di Youth4Climate è, ha ricordato Pichetto, “coinvolgere i giovani, scoprire il loro talento, coltivare la loro creatività e liberare il loro potenziale al servizio della lotta per la crisi climatica“. “La collaborazione – ha detto ancora il Ministro – è cruciale per affrontare le sfide globali“.