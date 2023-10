Clima, Pichetto incontra Al Jaber in vista della COP28: “l’talia vuole dare seguito agli impegni presi”

MeteoWeb

“Ho incontrato ad Abu Dhabi, dove è in corso la Pre-COP28, il Ministro emiratino dell’Industria e delle Tecnologie avanzate Sultan Al Jaber, Presidente designato della Conferenza delle Parti di Dubai. Nel confronto, ho rinnovato il pieno e ambizioso impegno dell’Italia a dare seguito operativo agli impegni presi a Sharm el-Sheikh”. Lo afferma il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. “Il mondo ha bisogno di un nuovo slancio politico sui temi del clima e dell’energia – prosegue – nonostante gli eventi internazionali rischino di complicare il negoziato. Un altro tema che ho posto e a cui tengo molto: questa dovrà essere una COP inclusiva. L’Italia sta investendo risorse significative, mobilitando competenze di alto livello, per sostenere i giovani nell’azione per il clima. Per questo spingiamo sulla partecipazione di una delegazione di ‘Youth4Climate’, la nostra grande rete di ragazzi protagonisti dell’azione climatica, al Summit dei Leader”.