Clima, il rapporto dell’OMM: “il ciclo globale dell’acqua si sta alterando”

MeteoWeb

Il ciclo idrologico sta andando fuori equilibrio a causa dei cambiamenti climatici e delle attività umane, secondo un nuovo rapporto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), che fornisce una valutazione approfondita delle risorse idriche globali. Siccità ed eventi piovosi estremi stanno mettendo a dura prova vite ed economie. Lo scioglimento di neve, ghiaccio e ghiacciai ha aumentato i rischi come le inondazioni e minaccia la sicurezza idrica a lungo termine per molti milioni di persone. Eppure, si sa troppo poco sul reale stato delle risorse mondiali di acqua dolce. Non possiamo gestire ciò che non misuriamo, afferma il rapporto “State of Global Water Resources 2022” dell’OMM, chiedendo un cambiamento politico fondamentale.

È necessario migliorare il monitoraggio, la condivisione dei dati, la collaborazione transfrontaliera e le valutazioni delle risorse idriche, e serve un conseguente aumento degli investimenti per facilitare tutto ciò, afferma l’OMM. Ciò è vitale per aiutare la società a far fronte ai crescenti estremi di acqua eccessiva o insufficiente, afferma il rapporto.

Lo “State of Global Water Resources 2022” dell’OMM si basa su un progetto pilota pubblicato lo scorso anno. Contiene informazioni più estese su importanti variabili idrologiche come le acque sotterranee, l’evaporazione, il deflusso dei corsi d’acqua, lo stoccaggio dell’acqua terrestre, l’umidità del suolo, la criosfera (acqua ghiacciata), gli afflussi negli invasi e i disastri idrologici. Integra osservazioni sul campo, dati di telerilevamento satellitari e simulazioni di modelli numerici per valutare le risorse idriche su scala globale.

“Questo rapporto dell’OMM offre una panoramica completa e coerente delle risorse idriche in tutto il mondo, evidenziando l’influenza dei cambiamenti climatici, ambientali e sociali”, afferma il Segretario generale dell’OMM, Prof. Petteri Taalas. “I ghiacciai e la copertura di ghiaccio si stanno ritirando davanti ai nostri occhi. L’aumento delle temperature ha accelerato – e anche interrotto – il ciclo dell’acqua. Un’atmosfera più calda trattiene più umidità. Stiamo assistendo a episodi di precipitazioni e inondazioni molto più intense. E all’estremo opposto, maggiore evaporazione, terreni aridi e siccità più intense. La stragrande maggioranza dei disastri è legata all’acqua e quindi la gestione e il monitoraggio dell’acqua sono al centro dell’iniziativa globale Early Warnings For All. Molti dei Paesi destinatari dell’azione prioritaria nel programma Early Warnings for All hanno sofferto di gravi inondazioni o siccità nel 2022. Nessun Paese disponeva di dati idrologici tempestivi e accurati a sostegno del processo decisionale basato sull’evidenza e dell’azione tempestiva”, afferma il Prof. Taalas. “Questo rapporto è un invito all’azione per una maggiore condivisione dei dati per consentire allarmi tempestivi e significativi e per politiche di gestione dell’acqua più coordinate e integrate che siano parte integrante dell’azione per il clima”, aggiunge.

Il rapporto combina il contributo di decine di esperti e integra il rapporto “State of the Global Climate” dell’OMM al fine di fornire informazioni integrate e olistiche ai responsabili politici.

Attualmente, 3,6 miliardi di persone affrontano un accesso inadeguato all’acqua almeno un mese all’anno e si prevede che questo numero aumenterà fino a oltre 5 miliardi entro il 2050, secondo UN Water.

Di seguito, i risultati chiave del rapporto “State of Global Water Resources 2022” dell’OMM.

Variabili idrologiche

Il rapporto fornisce una valutazione quantitativa indipendente e coerente su scala globale delle risorse idriche nei grandi bacini fluviali rispetto alla media a lungo termine per varie variabili come la portata dei fiumi, le acque sotterranee, l’evaporazione, l’umidità del suolo, l’afflusso ai bacini idrici, ecc.. Nel 2022, oltre il 50% dei bacini idrografici globali ha subito deviazioni dalle normali condizioni di portata dei fiumi. La maggior parte di queste aree erano più secche del normale, mentre una percentuale minore di bacini mostrava condizioni al di sopra o molto al di sopra della norma. Un andamento simile a quello del 2021. Oltre il 60% dei principali bacini idrici ha registrato un afflusso normale o inferiore alla norma, il che rappresenta una sfida per fornire acqua a tutti gli utenti in un clima sempre più variabile.

Nel corso del 2022, le anomalie nell’umidità del suolo e nell’evaporazione hanno fatto eco a quelle riscontrate nelle condizioni di portata dei fiumi. Così, ad esempio, l’Europa ha registrato un aumento dell’evaporazione e una diminuzione dell’umidità del suolo e della portata dei fiumi durante l’estate a causa di una grave ondata di caldo e siccità. Ciò ha portato non solo a sfide nel settore agricolo, ma anche alla chiusura degli impianti energetici a causa della mancanza di acqua di raffreddamento.

Il passaggio da La Niña nel 2022 a El Niño nel 2023 avrà probabilmente un impatto importante sul ciclo idrologico che verrà analizzato nel rapporto del prossimo anno.

Criosfera

Il Terzo Polo, che comprende l’altopiano tibetano, l’Himalaya, il Karakorum, l’Hindu Kush, il Pamir e le montagne del Tien Shan, è vitale per l’approvvigionamento idrico di quasi 2 miliardi di persone. Dal 2000 al 2018, il bilancio di massa totale dei ghiacciai è diminuito di oltre il 4%. Si è verificata una notevole diminuzione della copertura nevosa e un grande aumento del volume dei laghi glaciali. Ciò ha avuto un impatto sui deflussi dei fiumi nei bacini dell’Indo, dell’Amu Darya, dello Yangtze e del Fiume Giallo, il che indica l’influenza in evoluzione del cambiamento climatico sulla regione.

Nel 2022, la copertura nevosa sulle Alpi, fondamentale per alimentare i principali fiumi come Reno, Danubio, Rodano e Po, è rimasta molto inferiore alla media. Le Alpi europee hanno assistito a livelli senza precedenti di perdita di massa dei ghiacciai.

Le Ande subtropicali hanno registrato un costante calo dell’accumulo di neve invernale dal 2009, incidendo sulle forniture idriche per le città del Cile e dell’Argentina occidentale. Sebbene nel 2022 si siano verificate nevicate leggermente superiori alla media in alcune aree, i principali bacini idrografici hanno comunque riportato condizioni inferiori alla media, soprattutto sul versante argentino, portando a continue restrizioni idriche nei popolosi centri urbani.

Disastri legati all’acqua

Gravi siccità hanno colpito molte parti d’Europa nell’estate del 2022, ponendo problemi di trasporto in fiumi come il Danubio e il Reno e interrompendo la produzione di elettricità nucleare in Francia a causa della mancanza di acqua di raffreddamento.

La navigazione sul fiume Mississippi negli Stati Uniti è stata influenzata dal livello estremamente basso dell’acqua, a causa della continua siccità negli Stati Uniti.

In Sud America, dal 2020, il bacino del fiume La Plata continua a subire condizioni di siccità. Ciò ha causato un calo significativo della produzione di energia idroelettrica nel 2022, a causa della bassa portata del fiume. Ci sono stati diversi casi di mancanza di approvvigionamento idrico in Paraguay nel 2022.

La grave siccità nel bacino del fiume Yangtze in Cina ha portato a portate fluviali, afflussi ai bacini idrici e umidità del suolo molto inferiori alla media.

La siccità prolungata ha portato ad una grave crisi umanitaria nel Corno d’Africa. Al contrario, il bacino del Niger e gran parte del Sud Africa hanno registrato portate fluviali superiori alla media, legate alle principali inondazioni del 2022.

Una mega inondazione ha colpito il bacino del fiume Indo in Pakistan, uccidendo almeno 1.700 persone, colpendone 33 milioni e provocando perdite economiche stimate per oltre 30 miliardi di dollari. Un’ondata di caldo all’inizio dell’anno ha aumentato l’acqua di fusione dei ghiacciai, aumentando il livello dei fiumi che sono stati poi gonfiati dalle forti piogge monsoniche che sono state più del doppio della media di luglio e agosto.

La risposta dell’OMM

Il rapporto evidenzia la mancanza di dati idrologici verificati e accessibili. L’Africa, il Medio Oriente e l’Asia, in particolare, hanno troppo pochi dati osservativi disponibili. C’è un urgente bisogno di investimenti nel monitoraggio e nella condivisione dei dati in conformità con la Politica unificata sui dati dell’OMM. Il sistema Hydrological Status and Outlook System (HydroSOS) dell’OMM, attualmente in fase di sviluppo, cerca di affrontare questa sfida.

L’edizione 2022 dello “State of Global Water Resources 2022” dell’OMM ha introdotto diversi importanti progressi. Incorpora nuovi capitoli, con componenti aggiuntivi del ciclo idrologico: acque sotterranee, umidità del suolo, evapotraspirazione, neve e ghiaccio e afflussi agli invasi. I dati per questi componenti aggiuntivi sono stati ricevuti attraverso l’integrazione di dati di osservazione, telerilevamento basati su satellite e risultati di simulazioni di modellazione numerica.

Rispetto all’anno precedente si è registrato un aumento sostanziale nel numero dei dati sulle portate osservate, che sono pervenuti da più di 500 stazioni. Dopo il controllo di qualità, questo è stato ridotto a 273 stazioni rispetto alle 38 stazioni utilizzate nel rapporto precedente. Tuttavia, la condivisione dei dati è stata limitata a soli 14 Paesi, lasciando regioni come Africa, Medio Oriente e Asia notevolmente sottorappresentate in termini di dati osservativi disponibili. La risoluzione spaziale dell’analisi globale è stata perfezionata, raggiungendo un totale di 986 bacini fluviali a livello globale.