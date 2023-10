Clima: settembre 2023 a Modena il 2° più caldo dal 1861

MeteoWeb

Settembre 2023 si è concluso lasciando un’impronta indelebile nella cronaca meteorologica dell’Osservatorio Geofisico modenese. Con una temperatura media di +23,8°C e precipitazioni che hanno totalizzato soli 3,.4 mm, questo mese è stato il secondo più caldo da quando sono iniziate le rilevazioni delle temperature nel 1861. E non è tutto: un deficit pluviometrico del 95% ha fatto di questo mese uno dei periodi più aridi mai registrati presso l’Osservatorio.

Per meglio comprendere questi dati, possono essere paragonati a quelli di settembre 1987, mese che aveva colpito gli esperti meteorologici per il suo clima eccezionalmente caldo, registrando una temperatura media di +23,5°C e soli 2,6 mm di precipitazioni. Nell’analisi dell’intera serie storica, settembre 2023 si posiziona come il secondo mese di settembre più caldo mai osservato. Il record, tuttavia, rimane detenuto dal 2011, con una temperatura media di 24,3°C.

La temperatura media di settembre 2023 ha superato di +3,1°C la media climatica del periodo 1991-2020. Per comprendere l’eccezionalità di questo dato, basti pensare che settembre 2023 è stato più caldo di molti mesi di luglio del XX secolo. Inoltre, ha sorpassato le temperature medie mensili dei mesi di agosto 2005 e 2006. Il 12 settembre si è raggiunto il picco di caldo, con 31.7°C. Una cifra sorprendentemente alta, in particolare considerando che si è verificata nella seconda decade del mese. Al contrario, la temperatura minima più fredda, 15.1°C, è stata registrata il 25 settembre. Nelle altre stazioni meteorologiche della rete locale, a Modena Campus, la temperatura media mensile è stata di +22,3°C. Il 12 settembre si conferma come la giornata più calda, con una massima di +33,1°C mentre il 25 settembre è stata registrata la temperatura minima più bassa, pari a +12,3°C. Le precipitazioni totali in questa stazione hanno raggiunto i 7,4 mm. Anche a Reggio Emilia, la situazione è stata molto simile, con una temperatura media mensile di 22,1°C. La massima più alta è risultata pari a 32,3°C il 12 settembre, e la minima più bassa è stata pari a 11,1°C il 25 settembre.

Sebbene la serie storica sia relativamente recente, risalente al 2010 per Modena Campus e al 2013 per Reggio Emilia, i dati evidenziano l’eccezionalità termopluviometrica del mese trascorso. Settembre 2023 sarà ricordato come un mese straordinariamente caldo, caratterizzato da temperature record e una marcata carenza di pioggia, fattori che confermano l’impatto dei cambiamenti climatici sulla regione, spiega l’Osservatorio Geofisico modenese.

Per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, gli esperti continuano a essere sorpresi dalla presenza di un potente anticiclone dall’andamento estivo nella prima settimana di ottobre. Le temperature per i primi giorni del mese raggiungeranno quasi i +30°C nelle zone più calde del modenese e del reggiano, con notti relativamente fresche che si attesteranno intorno ai +12/+14°C in aperta campagna. Tuttavia, è importante notare che queste temperature notturne rimangono superiori alle medie stagionali e sono più alte di +6/+8°C rispetto alla norma climatologica. A metà settimana, è prevista una leggera perturbazione, ma non sembra che cambierà significativamente la situazione. L’inizio di ottobre si prospetta quindi caratterizzato da un clima anomalo caldo e con una notevole carenza di precipitazioni.

L’Osservatorio continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione della situazione meteorologica e fornirà ulteriori aggiornamenti, se necessario.