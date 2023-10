Clima, Settembre super caldo in Italia ma resta imbattuto il record del 1987: ben 36 anni fa era stato ancora più caldo!

MeteoWeb

L’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR ha pubblicato i dati climatologici del mese di Settembre 2023 che, come ampiamente anticipato nei giorni scorsi su MeteoWeb, è stato il mese più caldo dell’anno in termini relativi. Con un’anomalia di +2,17°C rispetto alla norma a livello nazionale, ha superato Luglio ed è di gran lunga il mese con lo scarto termico più grande rispetto alla norma (vedi dati annui completi in coda).

Con quest’anomalia così importante, il mese di Settembre 2023 si classifica al terzo posto tra i Settembre più caldi della storia d’Italia dall’inizio dei rilevamenti climatologici, che risale a 223 anni fa e cioè al 1800. Il Settembre più caldo di sempre rimane quello storico del 1987, ben 36 anni fa, quando l’anomalia termica fu di +2,33°C.

A livello geografico, anche questo mese è stato molto più caldo al Nord rispetto al Centro/Sud. Al Nord Italia, infatti, lo scarto dalla norma è stato di +2,56°C ed è stato il secondo Settembre più caldo di sempre, dopo il 2011 quando l’anomalia fu di +2,68°C. Al Centro Italia, invece, l’anomalia è stata più contenuta, di +1,95°C, segnando il quarto Settembre più caldo di sempre (in quest’area geografica il più caldo resta lontanissimo, del 1943 e quindi ben 80 anni fa, con un’anomalia di +1,98°C); infine al Sud Italia l’anomalia è stata ancor più contenuta, di +1,91°C, che significa il terzo Settembre più caldo di sempre sul gradino più basso di un podio guidato dal 1987 quando l’anomalia nel meridione fu di +2,29°C.

Clima, le anomalie termiche mensili del 2023 in Italia

Anomalia termica di Gennaio: +0,96°C

Anomalia termica di Febbraio: +0,57°C

Anomalia termica di Marzo: +1,13°C

Anomalia termica di Aprile: -0,57°C

Anomalia termica di Maggio: -0,14°C

Anomalia termica di Giugno: +0,63°C

Anomalia termica di Luglio: +1,96°C

Anomalia termica di Agosto: +0,48°C

Anomalia termica di Settembre: +2,17°C