Clima: Singapore ed Emirati firmano otto promesse di cooperazione

MeteoWeb

Singapore e gli Emirati Arabi Uniti hanno siglato otto accordi di cooperazione, sei dei quali per combattere insieme il cambiamento climatico. Lo hanno annunciato in una dichiarazione congiunta le cancellerie dei due Paesi al termine della visita del Primo Ministro singaporiano Lee Hsien Loong ad Abu Dhabi, dov’è stato ricevuto dal Presidente ed erede al trono Mohamed bin Zayed Al Nahyan. “Entrambi i leader hanno ribadito la loro preoccupazione per la portata degli impatti associati agli effetti negativi del cambiamento climatico che stanno già provocando perdite e danni economici e non, e sono testimoniati a livello globale soprattutto dai più vulnerabili”, si legge nella dichiarazione, in cui i leader si sono impegnati a garantire i risultati più ambiziosi nei settori della riduzione delle emissioni di carbonio, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e del sostegno finanziario delle nazioni vulnerabili al prossimo vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Singapore ed Emirati hanno quindi concordato di rafforzare la collaborazione nei settori dell’economia verde, dell’energia a basse emissioni di carbonio e della sicurezza alimentare, con l’obiettivo di portare avanti i propri obiettivi climatici e creare posti di lavoro verdi. Le parti hanno siglato un accordo e sette memorandum d’intesa (Mou), di cui sei relativi al clima e alle tecnologie digitali. Gli altri due documenti riguardano l’istruzione e il rafforzamento del commercio di prodotti halal.

Le parti si sono dette impegnate nel sostenere gli sforzi di attuazione dei nuovi accordi di finanziamento, compreso quello di un fondo per aiutare i Paesi in via di sviluppo più vulnerabili a rispondere alle conseguenze del cambiamento climatico. “In quanto piccoli stati e hub nelle nostre rispettive regioni, Singapore e gli Emirati Arabi Uniti condividono un interesse reciproco nel promuovere il multilateralismo e un ordine mondiale basato su regole”, hanno dichiarato nella nota comune.

La visita del Premier Lee arriva prima della COP28, il vertice sul clima delle Nazioni Unite che sarà ospitato a fine novembre a Dubai dal governo emiratino. Nel corso della sua visita ad Abu Dhabi, Lee e la sua delegazione hanno visitato anche la compagnia petrolifera nazionale emiratina, di proprietà statale, dove sono stati informati da Sultan Al Jaber, amministratore delegato del gruppo della compagnia e Presidente designato della COP28, sul futuro dei piani di transizione energetica degli Emirati Arabi Uniti e sui preparativi per la conferenza sul clima. “È stata una discussione fruttuosa sulle opportunità che la decarbonizzazione, compresa la produzione di energie rinnovabili e idrogeno, potrebbe offrire agli Emirati Arabi Uniti e a Singapore“, ha affermato l’addetta stampa del Premier Lee, Chang Li Lin.

Sia Singapore che gli Emirati Arabi Uniti – quest’ultimo importante esportatore di petrolio e gas – hanno fissato l’obiettivo di raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050, e gli Emirati sono stati la prima nazione del Medio Oriente ad impegnarsi a raggiungere l’azzeramento entro la metà del secolo. Come Singapore, anche gli Emirati Arabi Uniti dipendono fortemente dalle importazioni alimentari, con una percentuale dell’80-90% del cibo proveniente dall’estero.