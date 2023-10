Clima, studio sulle teleconnessioni: ecco le regioni più influenzate

MeteoWeb

Il comportamento climatico interconnesso, o teleconnessioni, non è un campo ben compreso, ma sarà necessario per comprendere appieno il funzionamento del nostro sistema climatico. In uno studio pubblicato su Chaos, a cura di AIP Publishing, un team di ricercatori dell’Università Normale di Pechino, dell’Università delle Poste e delle Telecomunicazioni di Pechino in Cina e all’Istituto Potsdam per la Ricerca sugli Impatti Climatici in Germania, descrive un metodo di analisi delle reti climatiche per esplorare l’intensità, la distribuzione e l’evoluzione delle teleconnessioni. “Le teleconnessioni descrivono come eventi climatici in una parte del mondo possano influenzare il tempo a migliaia di chilometri di distanza. Pensateci come a un effetto domino su scala globale”, ha dichiarato la co-autrice Jingfang Fan dell’Università Normale di Pechino e dell’Istituto Potsdam per la Ricerca sugli Impatti Climatici.

Le reti climatiche sono simili a mappe in cui i punti dati sono segnati come posizioni e le connessioni tra di essi rivelano similitudini. Il metodo di analisi delle reti climatiche dei ricercatori combina le direzioni e i modelli di distribuzione delle teleconnessioni per valutarne l’intensità e identificare le regioni sensibili, utilizzando i dati globali giornalieri sulla temperatura dell’aria superficiale. Il loro metodo si basa su un avanzato processo di elaborazione dei dati e algoritmi matematici per scoprire informazioni significative.

“Il nostro lavoro ha rivelato schemi negli eventi climatici guidati principalmente dalle onde di Rossby atmosferiche, che sono grandi onde planetarie inerziali che si verificano naturalmente nei fluidi rotanti e causano movimenti nell’atmosfera“, ha spiegato Fan. Il team ha identificato aree significativamente influenzate da questi eventi interconnessi, all’interno di regioni come il sud-est dell’Australia e il Sud Africa, che sono particolarmente sensibili.

Una scoperta affascinante è che queste interconnessioni stanno diventando più forti nel tempo, dal 1948 al 2021, probabilmente a causa di una combinazione di cambiamenti climatici, attività umane e altri fattori. L’entità e l’intensità dell’impatto delle teleconnessioni sono aumentate in modo più evidente nell’emisfero meridionale negli ultimi 37 anni.

Questo lavoro fornisce un nuovo modo per misurare ed esplorare le teleconnessioni climatiche. I ricercatori prevedono di utilizzare questa conoscenza per individuare le regioni a rischio maggiore in futuro e sviluppare strategie per affrontare queste sfide. “Il prossimo passo è simile alla previsione del tempo, ma su un altro livello“, ha detto Fan. “Usando ciò che abbiamo imparato, intendiamo prevedere come si svilupperanno e si connetteranno gli eventi climatici. Stiamo scavando in profondità per esplorare il motivo per cui questi eventi accadono e come vari ‘punti di svolta’ climatici all’interno del nostro sistema climatico potrebbero essere collegati”.