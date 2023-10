Clima, dall’Ue nuovi strumenti per adattarsi alle conseguenze della siccità

MeteoWeb

La Commissione europea ha pubblicato dei nuovi strumenti di gestione del rischio e di previsione strategica per migliorare la capacità dell’Unione europea di combattere la siccità e la scarsità idrica. Questi due strumenti, lo “European Drought Impacts Database” (che sarà reso disponibile al pubblico in seguito) e lo “European Drought Risk Atlas“, fanno parte della strategia per stimolare le azioni europee a favore dell’acqua e saranno integrati in Copernicus, l’Osservatorio europeo sulla siccità. I due strumenti aiuteranno le autorità ad anticipare e gestire i rischi in caso di siccità e carenza idrica, a livello europeo, nazionale e locale.

Nel complesso, le previsioni per i prossimi decenni, disponibili sull’Atlante europeo del rischio di siccità, rivelano che i rischi di siccità aumenteranno in modo significativo. Sebbene le regioni saranno colpite in modo diverso, queste previsioni suggeriscono che l’impatto della siccità si farà sentire in tutta l’Unione europea.

Poiché i cambiamenti climatici influenzano la frequenza e l’intensità delle precipitazioni, la scarsità d’acqua potrebbe peggiorare in modo significativo in diverse regioni d’Europa. Inoltre, a causa dell’aumento dei rischi di siccità, i rendimenti di alcuni raccolti potrebbero diminuire in modo significativo. Le proiezioni mostrano inoltre che le forniture idriche pubbliche, inclusa l’acqua potabile, potrebbero essere compromesse in diverse regioni d’Europa. Nel settore energetico, l’abbassamento del livello dell’acqua nei fiumi, le cui acque sono più calde, renderà più difficile il raffreddamento delle centrali nucleari, mentre la siccità influenzerà in modo significativo la produzione di energia idroelettrica in alcune parti dell’Europa. La pressione sulla navigazione interna resterà elevata e in alcune regioni addirittura aumenterà. La scarsità d’acqua e la siccità avranno un impatto negativo significativo anche sulla natura: le proiezioni mostrano che la salute degli ecosistemi acquatici e terrestri sarà gravemente compromessa.