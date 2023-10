La climatologa Judith Curry: “gli esperti “veri” del clima sono in calo mentre esplodono gli allarmisti”

MeteoWeb

Judith Curry, nota scienziata del clima statunitense, ha avvertito che i “veri” esperti climatici sono un gruppo in diminuzione mentre gli allarmisti stanno “esplodendo” e prendendo il sopravvento sulla narrativa mainstream sulle questioni relative al cambiamento climatico. Ci sono “tre categorie” di esperti climatici, ha detto Curry in un’intervista a John Stossel. “Una sono le persone che sanno recitare fluentemente i punti di discussione dell’IPCC”, ha detto. Il Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) è un organismo delle Nazioni Unite che valuta “la scienza relativa al cambiamento climatico”. Come esempio di “esperto” di questa prima categoria, Curry ha citato l’ingegnere meccanico Bill Nye, che nel 2019 aveva affermato che “il pianeta è in fiamme”. Persone come Nye “possono parlare di queste cose, ma non hanno davvero alcuna reale comprensione”, ha detto Curry.

“La seconda categoria è quella delle persone che hanno effettivamente una certa comprensione, che possono leggere l’intero rapporto sul clima delle Nazioni Unite, quello completo, e capirlo davvero. E poi c’è la terza categoria, persone che sono veri esperti, che possono valutare criticamente tutto ciò. E, sfortunatamente, questa terza categoria si sta restringendo proporzionalmente perché il resto del campo climatico sta esplodendo“, ha detto Curry.

Negli anni ’50, ’60 e ’70, gli scienziati del clima erano “più scettici” riguardo alla narrativa mainstream del cambiamento climatico poiché avevano “un’istruzione molto rigorosa” in campi come la fluidodinamica geofisica e la dinamica del clima. In quanto tali, erano in grado di comprendere i modelli di circolazione e cosa stava succedendo con il clima, ha afferma la climatologa. Ma al giorno d’oggi “ci si laurea in studi sul clima e l’unica cosa che si sa su ciò che sta effettivamente causando il cambiamento climatico è come recitare i punti di discussione dell’IPCC. Non c’è comprensione lì”, ha continuato Curry.

Propaganda climatica e politica universitaria

Quando nell’intervista le è stato chiesto perché gli scienziati consapevoli della propaganda sul cambiamento climatico non si oppongono, Curry ha indicato ragioni come la pressione istituzionale e i finanziamenti. Se una persona che si batte contro l’estremismo climatico dovesse lavorare in un’università, “sarebbe molto scomodo per lei”, ha detto. “E poi le persone sono andate in pensione prematuramente, come me. Alcuni hanno resistito e sono stati in grado di gestirla se hanno amici nelle alte sfere”.

Curry si è ritirata dal Georgia Institute of Technology nel 2017. In un post sul blog in cui descriveva in dettaglio il suo pensionamento, ha affermato che “un fattore decisivo è stato che non so più cosa dire a studenti e dottorandi su come affrontare la follia nel campo della scienza del clima”. “La ricerca e altre attività professionali vengono ricompensate professionalmente solo se vengono incanalate in determinate direzioni approvate da un istituto accademico politicizzato: finanziamenti, facilità di pubblicare i propri articoli, essere assunti in posizioni prestigiose, nomine in comitati e consigli di amministrazione prestigiosi, riconoscimento professionale, ecc.. Il modo in cui i giovani scienziati devono affrontare tutto questo va oltre le mie capacità, e spesso diventa una battaglia tra integrità scientifica e suicidio professionale”, ha scritto Curry.

Nell’intervista del 3 ottobre scorso, Curry ha sottolineato che le uniche persone che si oppongono all’estremismo climatico sono coloro che si sono ritirati e i lavoratori del settore privato.

Riguardo al motivo per cui viene spinto questo estremismo climatico, Curry ha risposto: “politici personali, sono ambientalisti, vogliono che i combustibili fossili scompaiano, sono anticapitalisti, antidemocratici, tutto il resto… tutta la malattia universitaria. Le università sono per la maggior parte luoghi molto liberali e ci sono alcuni bastioni di sanità mentale”, ha detto, riferendosi alla pressione per promuovere la ricerca allarmista sul clima. E il motivo per cui si spinge verso questo estremismo ha a che fare con i finanziamenti universitari, ha affermato. Se le università “vogliono grandi donazioni per qualche grande istituto sul clima, un nuovo edificio, qualcosa di nuovo, vogliono aderire a questa linea di partito se tutti i loro donatori sono di quella convinzione” sull’estremismo climatico.

Gli scienziati respingono l’estremismo climatico

Molti scienziati stanno prendendo posizione contro l’allarmismo climatico. Il Global Climate Intelligence Group (CLINTEL) ha recentemente comunicato che la sua World Climate Declaration (Dichiarazione Mondiale sul Clima) ora conta oltre 1.800 firmatari tra scienziati e professionisti da tutto il mondo, che sostengono che “non esiste un’emergenza climatica”. Gli scienziati che hanno firmato la World Climate Declaration sottolineano che il clima della Terra varia da quando esiste, con il pianeta che ha attraversato diverse fasi fredde e calde. La piccola era glaciale si è conclusa solo nel 1850, hanno detto. “Pertanto, non sorprende che ora stiamo vivendo un periodo di riscaldamento. La scienza del clima è degenerata in una discussione basata su convinzioni, non su una solida scienza autocritica”, si legge nella dichiarazione.

In un’intervista a The Epoch Times del 2022, Patrick Moore, uno dei fondatori di Greenpeace che ha lasciato l’organizzazione nel 1986, ha criticato la narrativa dell’emergenza climatica propagata dai media mainstream. L’IPCC “non è un’organizzazione scientifica”, ha detto. “Si tratta di un’organizzazione politica composta dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale e dal Programma Ambientale delle Nazioni Unite. L’IPCC assume scienziati per fornire loro “informazioni” che supportano la narrativa dell’”emergenza climatica”. Le loro campagne contro i combustibili fossili, l’energia nucleare, la CO 2 , la plastica, ecc., sono fuorvianti e progettate per far credere alla gente che il mondo finirà se non paralizziamo la nostra civiltà e distruggiamo la nostra economia. Ora esercitano un’influenza negativa sul futuro sia dell’ambiente che della civiltà umana”, ha affermato Moore.