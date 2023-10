CO2, il diavolo che non c’è: ecco perché “non esiste alcuna crisi climatica”

MeteoWeb

La CO 2 “non è il diavolo” e non siamo ad un passo da un cataclisma climatico planetario: questo, il messaggio del volume “CO 2 – Il diavolo che non c’è“, in cui il prof. Franco Battaglia, docente di chimica fisica all’Università di Modena, tra i massimi esperti in Italia di questioni climatiche e ambientali, raccoglie gli interventi di 28 studiosi. Con affermazioni comprensibili anche ai non addetti ai lavori, questi spiegano che “non esiste alcuna emergenza climatica“, così come sostenuto dalla petizione internazionale promossa dalla fondazione Clintel e sottoscritta da 1600 scienziati.

Franco Battaglia, laurea in Chimica in Italia e Ph.D. in Chimica Fisica negli USA, nel 1987 è diventato professore di Chimica Teorica. Ha svolto ricerca in questo campo in Germania, al Max Planck Institut (Gottingen), negli USA, all’University of Rochester (Rochester, NY), alla State University of New York at Buffa lo (Buffalo, NY) e alla Columbia University (New York, NY) e in Italia nelle università di Roma (Tor Vergata e Roma Tre), della Basilicata, e di Modena. Nel 2001–02 è stato Coordinatore del Comitato Scientifico dell’Agenzia Nazionale Protezione Ambiente (Anpa). E’ stato collaboratore del Giornale dal 1999 al 2021. Dal 2021 lo è de La Verità. E’ il portavoce di Clintel-Italia.

Di seguito l’elenco dei 28 studiosi e degli interventi presenti nel volume:

GUUS BERKHOUT – Politiche stupide sul clima che

cambia PATRICK FRANK – La climatologia è ridotta a pseudoscienza con modelli insensati JOHN CLAUSER – Non c’è alcuna emergenza climatica: parola di premio Nobel UBERTO CRESCENTI – La balla della CO 2 dietro ai disastri è nei rapporti “politici” dell’Onu SAMUEL FURFARI – Hanno boicottato fossili e nucleare: Ue nel baratro per i Verdi tedeschi MARIO GIACCIO – Macché transizione ecologica, quella in atto è una transazione finanziaria IVAR GIAEVER – L’emergenza climatica non esiste: basta un Nobel per bocciare la Cop27 HOWARD HAYDEN – Ignorate le leggi della fisica: tutti i conti che non tornano negli studi sull’effetto serra MARIUSZ ORION JEDRYSEK – La politica europea su energia e clima causerà inutili salassi STEVEN E. KOONIN – L’Europa a zero-emissioni sarebbe inutile HANS LABOHM – Il socialismo climatico ci porterà dritti alla crisi e minerà le nostre libertà RICHARD LINDZEN – I numeri dell’Onu sul clima spesso sono aggiustati per creare panico apposta LUIGI MARIANI – Macché crisi climatica, l’agricoltura è in crescita ANDY MAY – Il riscaldamento dipende dal Sole, ma l’Ipcc ignora gli studi che lo dimostrano DANIELE MAZZA – Diffidate delle Cassandre sul clima: fanno previsioni contro la scienza ENRICO MICCADEI – Sotto la Terra la prova che il clima è sempre cambiato CHRISTOPHER MONCKTON, VISCONTE DI BRENCHLEY – Non esiste emergenza climatica: è una truffa ai danni dell’occidente RENZO MOSETTI – Il segreto del clima è nelle correnti, l’uomo c’entra molto poco GIULIANO PANZA – Clima: il pericolo è impegnare risorse su una finta emergenza ERNESTO PEDROCCHI – L’obiettivo del terrore sul cambiamento climatico è il governo mondiale ALBERTO PRESTININZI – Niente tagli alla CO 2 : con acqua e sole è alla base della vita FRANCO PRODI – Il riscaldamento nasce da cicli che sono naturali RENATO ANGELO RICCI – Oggi le crociate politiche sul clima sono fatte ignorando la scienza NICOLA SCAFETTA – La siccità era prevista e l’uomo non c’entra WILLIE SOON: La scienza unanime sul clima? Non è vero 26. MICHELLE STIRLING – La eco-tirannia è la vera minaccia dell’uomo WILLIAM VAN WIJNGAARDEN – I modelli climatici sono imperfetti: tutti sovrastimano il riscaldamento globale VALENTINA ZHARKOVA – Terra riscaldata dal moto orbitale del sole