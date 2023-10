Sicilia, un coccodrillo a spasso: allarme a San Giovanni Gemini

MeteoWeb

Un coccodrillo a spasso. Non è un’esperienza tipica da vivere ma è quello con cui devono fare i conti i cittadini di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. Alcuni cittadini, infatti, hanno segnalato di aver visto un coccodrillo aggirarsi nelle campagne della località. Anche il sindaco Dino Zimbardo ha lanciato l’allarme: “sono stato ufficialmente avvisato dall’Asp di Casteltermini della presenza di un animale simile a un coccodrillo in contrada Mancuso”.

Dopo l’avvistamento del rettile da parte di alcune persone, il sindaco ha prontamente convocato le autorità competenti per monitorare la situazione e organizzare la cattura dell’animale. Tanta la paura e la preoccupazione tra gli abitanti di San Giovanni Gemini. La raccomandazione per tutti è quella di prestare la massima attenzione ed evitare di avvicinarsi alla zona indicata. Non si sa ancora come il coccodrillo sia finito a spasso nelle campagne della località agrigentina. Tra le ipotesi, c’è quella di un esemplare detenuto illegalmente e poi rilasciato oppure fuggito da qualche circo.