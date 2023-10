MeteoWeb

L’umidità è una misura della quantità di vapore acqueo presente nell’aria. Si esprime solitamente in percentuale (umidità relativa) e rappresenta l’equilibrio tra l’evaporazione e la condensazione dell’acqua nell’atmosfera. L’umidità influenza il clima, il benessere umano e l’ambiente. Elevati livelli di umidità possono far avvertire il calore in modo più intenso poiché ostacola la sudorazione, mentre un’umidità troppo bassa può causare disagio. Nelle scienze atmosferiche, l’umidità è fondamentale per la formazione di nuvole, piogge e fenomeni meteorologici.

Come si misura l’umidità

L’umidità può essere misurata attraverso vari metodi, ma il più comune è l’uso di igrometri. Ecco come avviene la misurazione dell’umidità:

Umidità relativa

E’ la misura più comune dell’umidità dell’aria, espressa in percentuale. Per misurarla, gli igrometri utilizzano sensori che rilevano le variazioni dell’umidità. Questi sensori possono essere di diversi tipi, ma i più comuni sono i capacitivi e i resistivi. Quando il vapore acqueo nell’aria aumenta o diminuisce, questi sensori reagiscono e forniscono una lettura dell’umidità relativa.

Umidità assoluta

Questa misura rappresenta la quantità effettiva di vapore acqueo nell’aria ed è espressa in grammi di vapore d’acqua per metro cubo d’aria. La misurazione dell’umidità assoluta richiede strumenti più complessi, come lo psicrometro o la misurazione gravimetrica. Questi strumenti confrontano la differenza tra la quantità di vapore d’acqua presente nell’aria e la quantità massima che l’aria può contenere a una data temperatura.

In entrambi i casi, è fondamentale che la temperatura venga considerata, poiché l’umidità è influenzata dalla temperatura. Quindi, i sensori o gli strumenti devono essere calibrati per tener conto della temperatura ambiente.

L’umidità è una misura critica in vari campi, tra cui meteorologia, agricoltura, climatizzazione degli edifici e industria, poiché influisce sul comfort umano, sulla crescita delle piante, sulla formazione delle nuvole e su molti altri processi. Gli strumenti moderni rendono la misurazione dell’umidità un processo accurato e affidabile.

Come si misura l’umidità dell’aria

In dettaglio, la misurazione dell’umidità dell’aria coinvolge principalmente 2 concetti: l’umidità relativa e l’umidità assoluta. Ecco come si misurano questi due parametri:

Umidità relativa: l’umidità relativa è la percentuale di vapore acqueo presente nell’aria rispetto alla quantità massima che l’aria può contenere a una data temperatura. La sua misurazione si basa sulla differenza tra la pressione di vapore dell’aria (cioè la quantità di vapore d’acqua presente) e la pressione di vapore di saturazione (cioè la massima quantità di vapore che l’aria può contenere a una determinata temperatura).

Per calcolarla, si utilizzano sensori igrometrici. Questi sensori sfruttano la variazione delle proprietà fisiche di determinati materiali in risposta all’umidità. Due tipi comuni di sensori igrometrici sono:

Capacitivi: utilizzano variazioni nella capacità elettrica di un materiale, spesso polimerico, in funzione dell’umidità. La quantità di vapore d’acqua nell’aria influisce sulla capacità del materiale di trattenere carica elettrica, che è proporzionale all’umidità relativa; Resistivi: utilizzano un materiale che cambia resistenza elettrica in base all’umidità. L’umidità fa variare la conducibilità elettrica del materiale, che viene quindi misurata per calcolare l’umidità relativa.

Umidità assoluta: l’umidità assoluta rappresenta la quantità effettiva di vapore d’acqua presente in un dato volume d’aria ed è espressa in grammi di vapore acqueo per metro cubo d’aria. La sua misurazione richiede la conoscenza della pressione e della temperatura dell’aria.

Per calcolare l’umidità assoluta, è possibile utilizzare il rapporto tra la quantità di vapore d’acqua presente nell’aria e il volume dell’aria. Questo può essere fatto utilizzando un dispositivo noto come psicrometro, che consiste in due termometri: uno con il bulbo asciutto e l’altro con il bulbo coperto da una garza bagnata. Misurando la differenza di temperatura tra i due termometri e conoscendo la pressione e la temperatura dell’aria, è possibile calcolare l’umidità assoluta.

La misurazione accurata dell’umidità richiede attenzione ai dettagli, compresa la calibrazione dei sensori e la correzione per la temperatura e la pressione. Queste misure sono fondamentali in settori come la meteorologia, l’industria alimentare, l’agricoltura e il controllo dell’ambiente interno.

Come si misura l’umidità assoluta

La misurazione dell’umidità assoluta rappresenta la quantità reale di vapore acqueo contenuta in un dato volume d’aria ed è espressa in grammi di vapore acqueo per metro cubo d’aria. Per calcolare l’umidità assoluta, è necessario conoscere la pressione e la temperatura dell’aria. Ecco come funziona in dettaglio:

Concetto di Pressione di Vapore Saturo (Pv_sat) : la pressione di vapore saturo è la massima pressione parziale del vapore acqueo che l’aria può sostenere a una data temperatura senza condensare. Questa pressione aumenta con l’aumento della temperatura. È un valore noto per varie temperature ed è spesso espresso in pascal (Pa);

: la pressione di vapore saturo è la massima pressione parziale del vapore acqueo che l’aria può sostenere a una data temperatura senza condensare. Questa pressione aumenta con l’aumento della temperatura. È un valore noto per varie temperature ed è spesso espresso in pascal (Pa); Calcolo dell’Umidità Assoluta (UA) : per calcolare l’UA, si utilizza la seguente formula, che si basa sulla legge di Dalton, una delle leggi fondamentali della chimica dei gas: UA = (Pv / (Rv * T)) UA è l’umidità assoluta in grammi di vapore acqueo per metro cubo (g/m³); Pv è la pressione parziale del vapore acqueo nell’aria in pascal (Pa); Rv è la costante specifica del vapore acqueo (461.5 J/(kg·K)); T è la temperatura assoluta dell’aria in kelvin (K).

: per calcolare l’UA, si utilizza la seguente formula, che si basa sulla legge di Dalton, una delle leggi fondamentali della chimica dei gas: Misurazione della Pressione di Vapore del Vapore Acqueo (Pv) : la pressione parziale del vapore acqueo nell’aria può essere misurata utilizzando vari strumenti, come igrometri a condensazione, igrometri a filo caldo o igrometri capacitivi. Questi strumenti calcolano Pv direttamente o indirettamente in base ai cambiamenti di umidità nell’aria.

: la pressione parziale del vapore acqueo nell’aria può essere misurata utilizzando vari strumenti, come igrometri a condensazione, igrometri a filo caldo o igrometri capacitivi. Questi strumenti calcolano Pv direttamente o indirettamente in base ai cambiamenti di umidità nell’aria. Calcolo dell’Umidità Assoluta: una volta che si conosce Pv e la temperatura in kelvin, è possibile utilizzare la formula sopra indicata per calcolare l’UA.

È importante notare che la temperatura deve essere espressa in kelvin (K) per la formula poiché si basa sulla temperatura assoluta. Inoltre, la pressione atmosferica può influire sul calcolo e deve essere presa in considerazione se si desidera una precisione estrema. Questa misura di UA è utilizzata in applicazioni come il controllo ambientale, la meteorologia e l’industria per avere una comprensione precisa della quantità di vapore acqueo nell’aria.

Misurazione dell’umidità, l’importanza per meteo e clima

La misurazione dell’umidità è di fondamentale importanza nel contesto meteorologico e climatico in quanto influisce direttamente su vari aspetti del tempo e del clima, fornendo informazioni cruciali per le previsioni, la comprensione dei modelli climatici e il monitoraggio delle variazioni climatiche a lungo termine.

Innanzitutto, l’umidità atmosferica è un fattore chiave nella formazione delle nuvole e delle precipitazioni. L’aria umida è più propensa a sviluppare nuvole e a produrre piogge o neve. La quantità di umidità nell’aria influisce sulla tipologia, l’intensità e la durata delle precipitazioni. La conoscenza dell’umidità è essenziale per prevedere temporali, nevicate o siccità, contribuendo così a migliorare la pianificazione agricola, la gestione delle risorse idriche e la prevenzione di eventi meteorologici estremi.

L’umidità influisce anche sulle temperature percepite. In condizioni di alta umidità, la sudorazione umana è meno efficace nel raffreddare il corpo, rendendo l’ambiente più caldo percepito. Ciò ha impatti diretti sulla salute umana, aumentando il rischio di colpi di calore e disagi estivi.

Nel contesto climatico, l’umidità è essenziale per comprendere i cambiamenti climatici globali. L’accumulo di gas serra nell’atmosfera, come il biossido di carbonio, influenza il comportamento dell’umidità, contribuendo al riscaldamento globale. Il vapore acqueo è un potente gas serra, e il suo aumento nell’atmosfera può portare a feedback positivi che intensificano il cambiamento climatico. La misurazione dell’umidità consente di monitorare queste variazioni.

I dati sull’umidità sono anche fondamentali per comprendere i cicli idrologici regionali e globali, inclusi i flussi di vapore acqueo nell’atmosfera, la formazione di nubi e la distribuzione delle precipitazioni. Questi fattori sono cruciali per la gestione delle risorse idriche, la previsione di inondazioni e la pianificazione delle risorse idriche.

In sintesi, la misurazione dell’umidità nell’ambito meteorologico e climatico è essenziale per comprendere i fenomeni meteorologici, prevedere le condizioni atmosferiche, monitorare il cambiamento climatico, proteggere la salute umana e gestire le risorse idriche. Fornisce dati fondamentali per affrontare sfide ambientali e sociali, garantendo una migliore pianificazione e gestione delle attività umane in risposta alle condizioni atmosferiche e climatiche in continua evoluzione.