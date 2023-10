Cosa sono e come si formano le nubi iridescenti

MeteoWeb

Una nube iridescente è un fenomeno atmosferico in cui le nuvole mostrano colori vivaci e cangianti, simili all’iride di una bolla di sapone. Questo spettacolo ottico è causato dalla dispersione della luce solare attraverso piccole gocce d’acqua o cristalli di ghiaccio presenti nelle nuvole. Queste particelle disperdono la luce in modo diverso a seconda delle dimensioni e delle strutture, creando riflessi colorati come verde, rosa, arancione e blu. Le nuvole iridescenti sono spettacolari da vedere e si verificano soprattutto in nuvole stratificate o cirrostrati, aggiungendo un tocco magico al cielo.

Cosa sono le nubi iridescenti e come si formano

Le nubi iridescenti sono un fenomeno ottico atmosferico in cui le nuvole appaiono colorate, mostrando una variazione di toni sottili e brillanti. Questo effetto è il risultato della diffrazione della luce solare attraverso particelle microscopiche presenti nelle nuvole, come gocce d’acqua o cristalli di ghiaccio.

Quando la luce solare colpisce queste particelle, la sua lunghezza d’onda si diffonde in diverse direzioni a causa della dispersione. La luce bianca viene scomposta in colori componenti attraverso la dispersione di Rayleigh, un fenomeno basato sulle dimensioni delle particelle. I colori dello spettro visibile, come il rosso, l’arancione, il verde, il blu e il violetto, vengono separati e interferiscono tra loro. Questo processo di interferenza crea un effetto di iridescenza, generando colori vivaci e cangianti.

Le nubi iridescenti si verificano più comunemente nelle nuvole stratiformi, come i cirri, che contengono piccole gocce d’acqua o cristalli di ghiaccio uniformemente distribuiti. La dimensione e la forma delle particelle sono fondamentali per l’effetto iridescente, poiché devono essere sufficientemente piccole da permettere la diffrazione della luce, ma non così piccole da essere dominate dallo “scattering di Mie”, che comporterebbe una luce diffusa invece di colori vivaci.

In sostanza, le nubi iridescenti sono il risultato della diffrazione della luce solare attraverso particelle microscopiche nelle nuvole, che separa la luce in colori visibili e crea un affascinante spettacolo di colori cangianti nel cielo.

Quando si possono vedere le “nuvole colorate”

È possibile osservare una nube iridescente quando si verificano alcune condizioni specifiche:

Nubi adatte : sono più comunemente osservate nelle nuvole cirrostrati, che sono sottili e composte da cristalli di ghiaccio o piccole gocce d’acqua uniformemente distribuite. Tuttavia, possono anche verificarsi in altre nubi stratiformi;

: sono più comunemente osservate nelle nuvole cirrostrati, che sono sottili e composte da cristalli di ghiaccio o piccole gocce d’acqua uniformemente distribuite. Tuttavia, possono anche verificarsi in altre nubi stratiformi; Angolo del Sole : sono meglio visibili quando il Sole è basso sull’orizzonte, come all’alba o al tramonto. Questo angolo basso permette alla luce solare di attraversare uno strato più spesso di atmosfera, aumentando così la probabilità di diffrazione;

: sono meglio visibili quando il Sole è basso sull’orizzonte, come all’alba o al tramonto. Questo angolo basso permette alla luce solare di attraversare uno strato più spesso di atmosfera, aumentando così la probabilità di diffrazione; Luminosità : le condizioni di luce devono essere adeguate, poiché le nubi iridescenti sono spesso meno visibili in presenza di luce solare intensa;

: le condizioni di luce devono essere adeguate, poiché le nubi iridescenti sono spesso meno visibili in presenza di luce solare intensa; Particelle adeguate: le particelle nelle nuvole devono essere della giusta dimensione e distribuite uniformemente per produrre l’effetto iridescente. Queste particelle possono essere cristalli di ghiaccio o gocce d’acqua, ma devono soddisfare i requisiti per la diffrazione della luce.

In generale, osservare una nube iridescente richiede una combinazione di condizioni atmosferiche favorevoli, la presenza di nubi stratiformi adatte e l’angolo appropriato del Sole rispetto all’osservatore. Quando queste condizioni si verificano, è possibile ammirare questo affascinante spettacolo di colori cangianti nel cielo.

Uno spettacolo nuvoloso

Le nuvole che possono generare nubi iridescenti sono principalmente i cirrostrati, che fanno parte della famiglia delle nuvole alte. Queste nuvole sono composte principalmente da cristalli di ghiaccio e, in alcuni casi, da piccole gocce d’acqua. Il fenomeno di iridescenza è il risultato della diffrazione della luce solare attraverso queste particelle microscopiche nelle nuvole.

I cristalli di ghiaccio o le gocce d’acqua nelle nubi cirrostrati devono soddisfare criteri specifici:

Dimensioni delle particelle : per generare l’iridescenza, le dimensioni delle particelle devono essere dell’ordine della grandezza della lunghezza d’onda della luce visibile (che varia da circa 400 a 700 nanometri). Questo permette la diffrazione della luce in diverse direzioni, separando le diverse lunghezze d’onda;

: per generare l’iridescenza, le dimensioni delle particelle devono essere dell’ordine della grandezza della lunghezza d’onda della luce visibile (che varia da circa 400 a 700 nanometri). Questo permette la diffrazione della luce in diverse direzioni, separando le diverse lunghezze d’onda; Distribuzione uniforme : le particelle devono essere distribuite uniformemente nella nube, in modo che la luce venga diffratta da più punti all’interno della nube, aumentando l’effetto iridescente;

: le particelle devono essere distribuite uniformemente nella nube, in modo che la luce venga diffratta da più punti all’interno della nube, aumentando l’effetto iridescente; Angolo del Sole: la luce solare deve incidere sulla nube con un angolo relativamente basso rispetto all’orizzonte. Questo accade spesso all’alba o al tramonto, quando il Sole è vicino all’orizzonte. In queste condizioni, la luce solare attraversa uno strato di atmosfera più spesso, creando le condizioni ottimali per la diffrazione.

La diffrazione della luce attraverso queste particelle crea un effetto di interferenza, separando la luce in colori visibili che formano l’iridescenza. Le nubi cirrostrati sono ideali per questo fenomeno poiché sono generalmente costituite da cristalli di ghiaccio sottili e piccole gocce d’acqua che soddisfano i requisiti dimensionali e di distribuzione necessari per produrre colori vivaci e cangianti nel cielo.

Nube iridescente e arcobaleno

Le nubi iridescenti e gli arcobaleni sono entrambi fenomeni ottici atmosferici che coinvolgono la dispersione della luce, ma differiscono in vari modi:

Posizione e origine

Nubi iridescenti : si verificano all’interno delle nubi stesse. Sono causate dalla diffrazione della luce attraverso particelle microscopiche, come cristalli di ghiaccio o piccole gocce d’acqua nelle nuvole, creando colori cangianti nel cielo;

: si verificano all’interno delle nubi stesse. Sono causate dalla diffrazione della luce attraverso particelle microscopiche, come cristalli di ghiaccio o piccole gocce d’acqua nelle nuvole, creando colori cangianti nel cielo; Arcobaleno: si verifica al di fuori delle nuvole, tipicamente dopo un’acquazzone o una pioggia. Gli arcobaleni sono creati dalla rifrazione della luce solare attraverso gocce di pioggia nell’atmosfera.

Spettro di colori

Nubi iridescenti : possono mostrare una varietà di colori, tra cui blu, verde, rosa, arancione e persino viola. Questi colori sono più morbidi e si mescolano in modo graduale;

: possono mostrare una varietà di colori, tra cui blu, verde, rosa, arancione e persino viola. Questi colori sono più morbidi e si mescolano in modo graduale; Arcobaleno: ha un tipico spettro di colori in un ordine fisso: rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco e violetto. Gli arcobaleni mostrano colori distinti e ben separati.

Posizione del Sole

Nubi iridescenti : sono meglio visibili quando il Sole è relativamente basso sull’orizzonte, come all’alba o al tramonto. Questo angolo basso della luce solare permette alla diffrazione di creare l’effetto iridescente;

: sono meglio visibili quando il Sole è relativamente basso sull’orizzonte, come all’alba o al tramonto. Questo angolo basso della luce solare permette alla diffrazione di creare l’effetto iridescente; Arcobaleno: si verifica quando il Sole è alto nel cielo, spesso dopo un temporale. La luce solare viene rifratta all’interno delle gocce di pioggia e il fenomeno è visibile in direzione opposta alla posizione del Sole.

In sintesi, le nubi iridescenti sono fenomeni di luce cangiante che si verificano all’interno delle nuvole, mentre gli arcobaleni sono archi di luce distinti che appaiono al di fuori delle nuvole dopo la pioggia, con colori ben definiti e in un ordine specifico. Entrambi sono spettacoli meravigliosi, ma hanno origini e aspetti distinti.

L’iridescenza nella storia

L’iridescenza è un fenomeno ottico che ha affascinato l’umanità sin dai tempi antichi, ma ha richiesto la scienza per essere completamente compreso. Le registrazioni storiche mostrano che le nubi iridescenti e altre manifestazioni di iridescenza atmosferica sono state oggetto di meraviglia e mitologia in molte culture antiche. Tuttavia, la spiegazione scientifica dietro questo spettacolo di colori cangianti non è stata chiarita fino al XVIII secolo.

Nel XVIII secolo, scienziati come Isaac Newton iniziarono a studiare la luce e le sue proprietà. Lavorando con prismi, Newton dimostrò che la luce bianca poteva essere suddivisa nei colori dell’arcobaleno attraverso la rifrazione. Questa scoperta contribuì a gettare le basi per la comprensione della diffrazione e dell’iridescenza. Nel 1801, Thomas Young, un altro scienziato britannico, sviluppò la teoria ondulatoria della luce, che spiegava in dettaglio la diffrazione e il comportamento delle onde luminose.

Questi progressi scientifici hanno permesso di comprendere che l’iridescenza è il risultato della diffrazione della luce attraverso particelle microscopiche, come cristalli di ghiaccio o gocce d’acqua, creando colori cangianti. Questa comprensione scientifica ha contribuito a spiegare fenomeni come le nubi iridescenti e ha permesso di apprezzarli in modo più razionale, pur mantenendo il loro fascino e mistero.