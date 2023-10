Cos’è e a che ora vediamo il crepuscolo

MeteoWeb

Il crepuscolo è il magico momento in cui il sole si avvicina all’orizzonte, colorando il cielo di sfumature dorate, arancioni e rosa. Questo periodo di transizione tra il giorno e la notte crea un’atmosfera tranquilla e suggestiva. Durante il crepuscolo, gli uccelli si preparano a riposare, mentre le luci della città iniziano a brillare. È un momento di quiete e riflessione, ideale per contemplare la bellezza della natura e per ritrovare un senso di serenità.

Che cos’è il crepuscolo

Il crepuscolo è la fase transitoria tra il giorno e la notte, caratterizzata da variazioni significative nell’illuminazione del cielo. Questo fenomeno è dovuto alla dispersione della luce solare nell’atmosfera terrestre.

La durata del crepuscolo varia in base alla latitudine e alla stagione. Questo fenomeno è dovuto alla dispersione della luce solare nell’atmosfera, che crea il gradiente di luminosità tra il cielo e l’orizzonte. Il crepuscolo è una parte fondamentale dell’osservazione astronomica e delle attività quotidiane, poiché influisce sull’illuminazione ambientale e sulla visibilità delle stelle e dei pianeti.

Il significato della parola

La parola “crepuscolo” deriva dal latino “crepusculum“, che a sua volta ha origini incerte, ma è probabilmente correlato a “creper” o “crepus“, che significa “oscuro” o “scuro”. Può essere suddiviso in diverse fasi, come il crepuscolo civile, il crepuscolo nautico e il crepuscolo astronomico, ciascuno caratterizzato da un diverso grado di oscurità del cielo e visibilità delle stelle. La parola è comunemente utilizzata per indicare questa transizione tra il giorno e la notte e si riferisce alla luce tenue che permea il cielo durante questo periodo.

Il crepuscolo civile, nautico e astronomico

Il crepuscolo civile, il crepuscolo nautico e il crepuscolo astronomico sono 3 fasi specifiche che definiscono la transizione tra il giorno e la notte. Queste fasi differiscono in base all’angolo di depressione del Sole sotto l’orizzonte e influiscono sulla luminosità del cielo e sulla visibilità delle stelle. In dettaglio:

Crepuscolo civile : inizia quando il Sole si trova circa 6 gradi al di sotto dell’orizzonte. Durante questa fase, il cielo è ancora abbastanza luminoso, e la maggior parte delle attività quotidiane può essere svolta senza l’uso di luce artificiale. È il periodo in cui il sole è appena tramontato o sta sorgendo. La definizione di “crepuscolo civile” è legata alle necessità umane di illuminazione per condurre le attività quotidiane;

: inizia quando il Sole si trova circa 6 gradi al di sotto dell’orizzonte. Durante questa fase, il cielo è ancora abbastanza luminoso, e la maggior parte delle attività quotidiane può essere svolta senza l’uso di luce artificiale. È il periodo in cui il sole è appena tramontato o sta sorgendo. La definizione di “crepuscolo civile” è legata alle necessità umane di illuminazione per condurre le attività quotidiane; Crepuscolo nautico : inizia quando il Sole è situato tra 6 e 12 gradi al di sotto dell’orizzonte. Durante il crepuscolo nautico, il cielo diventa più scuro rispetto al crepuscolo civile, ma la luce residua permette ancora ai naviganti di vedere l’orizzonte e usare le stelle più luminose come punti di riferimento. Questa fase è importante per la navigazione;

: inizia quando il Sole è situato tra 6 e 12 gradi al di sotto dell’orizzonte. Durante il crepuscolo nautico, il cielo diventa più scuro rispetto al crepuscolo civile, ma la luce residua permette ancora ai naviganti di vedere l’orizzonte e usare le stelle più luminose come punti di riferimento. Questa fase è importante per la navigazione; Crepuscolo astronomico: inizia quando il Sole è oltre i 12 gradi al di sotto dell’orizzonte. Durante questa fase, il cielo diventa progressivamente più scuro, e le stelle meno luminose diventano visibili. Il crepuscolo astronomico è il periodo in cui le condizioni di osservazione sono ottimali poiché la luce del Sole non influenza più il cielo notturno.

La durata di ciascuna fase di crepuscolo varia in base alla latitudine e alla stagione. Queste fasi sono importanti per gli astronomi, i navigatori e per la percezione umana della transizione tra il giorno e la notte.

A che ora è il crepuscolo

L’orario del crepuscolo varia in base alla propria posizione geografica, alla stagione dell’anno e alla fase specifica del crepuscolo (civile, nautico o astronomico). Il crepuscolo civile inizia subito dopo il tramonto e dura circa 30 minuti, mentre il crepuscolo astronomico inizia dopo il crepuscolo nautico e può durare diverse ore.

Per ottenere l’orario preciso del crepuscolo per la propria località e data specifica, è possibile utilizzare strumenti come siti web, app o calcolatori online che forniscono informazioni astronomiche e orari del sorgere e del tramonto del Sole. Questi strumenti possono anche indicare quando inizia e termina ciascuna fase . Inoltre, molte app meteo includono queste informazioni per la propria zona geografica.

Le curiosità

Ecco alcune curiosità interessanti sul crepuscolo:

Nomi dei crepuscoli : oltre al crepuscolo civile, nautico e astronomico, ci sono nomi meno noti per altre fasi più brevi di transizione tra il giorno e la notte, come il crepuscolo serale;

: oltre al crepuscolo civile, nautico e astronomico, ci sono nomi meno noti per altre fasi più brevi di transizione tra il giorno e la notte, come il crepuscolo serale; Colori del cielo : è noto per i suoi spettacolari colori nel cielo, causati dalla dispersione della luce solare nell’atmosfera. Questi colori variano da sfumature di blu, rosa, arancione e viola;

: è noto per i suoi spettacolari colori nel cielo, causati dalla dispersione della luce solare nell’atmosfera. Questi colori variano da sfumature di blu, rosa, arancione e viola; Stelle : durante il crepuscolo, le stelle iniziano a diventare visibili. Le prime stelle che si possono osservare sono spesso le più luminose, come Vega e Arcturus;

: durante il crepuscolo, le stelle iniziano a diventare visibili. Le prime stelle che si possono osservare sono spesso le più luminose, come Vega e Arcturus; Effetto Green Flash : in alcune condizioni atmosferiche particolari, è possibile osservare un fenomeno noto come “green flash” o “lampo verde” proprio al momento del tramonto o del sorgere del Sole. È un effetto ottico raro e affascinante;

: in alcune condizioni atmosferiche particolari, è possibile osservare un fenomeno noto come “green flash” o “lampo verde” proprio al momento del tramonto o del sorgere del Sole. È un effetto ottico raro e affascinante; Fotografie al Crepuscolo : è un momento amato dai fotografi, poiché la luce morbida e i colori vividi creano condizioni ideali per la fotografia paesaggistica e astronomica;

: è un momento amato dai fotografi, poiché la luce morbida e i colori vividi creano condizioni ideali per la fotografia paesaggistica e astronomica; Nel Mito e nella Letteratura : è spesso citato nella mitologia e nella letteratura come un momento di transizione, riflessione e incanto. Ad esempio, in alcuni miti nordici, il crepuscolo è associato a eventi come il Ragnarok, la fine del mondo;

: è spesso citato nella mitologia e nella letteratura come un momento di transizione, riflessione e incanto. Ad esempio, in alcuni miti nordici, il crepuscolo è associato a eventi come il Ragnarok, la fine del mondo; App per il crepuscolo : esistono molte app e servizi online che forniscono orari specifici per il sorgere e il tramonto del Sole, nonché per le fasi del crepuscolo, per qualsiasi località sulla Terra;

: esistono molte app e servizi online che forniscono orari specifici per il sorgere e il tramonto del Sole, nonché per le fasi del crepuscolo, per qualsiasi località sulla Terra; Navigazione con le stelle : prima dell’avvento dei moderni strumenti di navigazione, i marinai utilizzavano il crepuscolo nautico per stabilire la loro posizione, poiché le stelle erano ben visibili e offrivano punti di riferimento;

: prima dell’avvento dei moderni strumenti di navigazione, i marinai utilizzavano il crepuscolo nautico per stabilire la loro posizione, poiché le stelle erano ben visibili e offrivano punti di riferimento; Crepuscolo in Antartide : nelle regioni polari, come l’Antartide, il crepuscolo può durare diverse settimane, poiché il Sole scompare sotto l’orizzonte per un periodo prolungato prima di sorgere nuovamente;

: nelle regioni polari, come l’Antartide, il crepuscolo può durare diverse settimane, poiché il Sole scompare sotto l’orizzonte per un periodo prolungato prima di sorgere nuovamente; Luce Zodiacale : il crepuscolo astronomico rivela un fenomeno noto come “luce zodiacale”, un bagliore tenue e diffuso lungo l’eclittica, causato da particelle di polvere interplanetaria che riflettono la luce solare. Questo fenomeno è meglio osservato in luoghi con cieli notturni molto bui;

: il crepuscolo astronomico rivela un fenomeno noto come “luce zodiacale”, un bagliore tenue e diffuso lungo l’eclittica, causato da particelle di polvere interplanetaria che riflettono la luce solare. Questo fenomeno è meglio osservato in luoghi con cieli notturni molto bui; Crepuscolo Notturno e Mattutino : oltre al crepuscolo serale (dopo il tramonto) e al crepuscolo mattutino (prima del sorgere del sole), esiste anche un breve crepuscolo notturno che si verifica poco prima dell’alba e poco dopo il tramonto;

: oltre al crepuscolo serale (dopo il tramonto) e al crepuscolo mattutino (prima del sorgere del sole), esiste anche un breve crepuscolo notturno che si verifica poco prima dell’alba e poco dopo il tramonto; Su altri pianeti : anche su altri pianeti del Sistema Solare esistono fasi di crepuscolo, ma possono variare notevolmente a seconda delle condizioni atmosferiche e della distanza dal sole;

: anche su altri pianeti del Sistema Solare esistono fasi di crepuscolo, ma possono variare notevolmente a seconda delle condizioni atmosferiche e della distanza dal sole; Nell’Arte : il crepuscolo ha ispirato molti artisti famosi, tra cui il pittore olandese Vincent van Gogh, che ha dipinto alcune delle sue opere più celebri durante il crepuscolo;

: il crepuscolo ha ispirato molti artisti famosi, tra cui il pittore olandese Vincent van Gogh, che ha dipinto alcune delle sue opere più celebri durante il crepuscolo; Nell’Astronomia popolare : nell’astronomia popolare, il crepuscolo è spesso chiamato “l’ora blu” per la luce azzurra caratteristica che lo contraddistingue;

: nell’astronomia popolare, il crepuscolo è spesso chiamato “l’ora blu” per la luce azzurra caratteristica che lo contraddistingue; Crepuscolo e Atmosfera : le particelle presenti nell’atmosfera terrestre, come polvere, vapori e aerosol, influenzano l’aspetto e l’intensità, dando luogo a variazioni cromatiche;

: le particelle presenti nell’atmosfera terrestre, come polvere, vapori e aerosol, influenzano l’aspetto e l’intensità, dando luogo a variazioni cromatiche; Crepuscolo e migratori : è un momento importante per molti uccelli migratori, poiché spesso iniziano o terminano i loro voli notturni durante questa fase;

: è un momento importante per molti uccelli migratori, poiché spesso iniziano o terminano i loro voli notturni durante questa fase; Fenomeno Anti-Crepuscolare : durante il crepuscolo, è possibile osservare un fenomeno chiamato “anti-crepuscolare”, in cui un cono di ombra si estende in senso opposto al sole sullo sfondo del crepuscolo, spesso visibile sull’orizzonte;

: durante il crepuscolo, è possibile osservare un fenomeno chiamato “anti-crepuscolare”, in cui un cono di ombra si estende in senso opposto al sole sullo sfondo del crepuscolo, spesso visibile sull’orizzonte; Crepuscolo Lunare : anche la Luna ha un suo crepuscolo, noto come “crepuscolo lunare”, causato dalla luce solare riflessa dalla Terra. In questo caso, il fenomeno si verifica sulla superficie lunare durante il sorgere e il tramonto terrestre;

: anche la Luna ha un suo crepuscolo, noto come “crepuscolo lunare”, causato dalla luce solare riflessa dalla Terra. In questo caso, il fenomeno si verifica sulla superficie lunare durante il sorgere e il tramonto terrestre; Crepuscolo e Psicologia : il crepuscolo può influenzare il benessere psicologico delle persone. Alcuni individui possono sperimentare una sorta di malinconia chiamata “depressione crepuscolare” quando il giorno diventa notte;

: il crepuscolo può influenzare il benessere psicologico delle persone. Alcuni individui possono sperimentare una sorta di malinconia chiamata “depressione crepuscolare” quando il giorno diventa notte; Crepuscolo e fenomeni atmosferici: è un periodo favorevole per l’osservazione di vari fenomeni atmosferici, tra cui arcobaleni, nuvole iridescenti e corone solari. La luce delicata del crepuscolo può mettere in risalto queste manifestazioni.