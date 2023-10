Decine di incendi oggi in Sardegna: elicotteri e Canadair in azione

MeteoWeb

Circa 40 ettari di pascoli, boschi e macchia mediterranea in cenere. È il bollettino, purtroppo ancora provvisorio, della giornata di incendi che ha interessato la Sardegna. Sono ben 33 i roghi segnalati oggi dal Corpo forestale isolano, per cinque di questi è stato necessario far intervenire i mezzi aerei. A Villanovafranca, Sud Sardegna, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Fenosu e Villasalto, l’incendio ha percorso una superficie di circa 20 ettari di pascoli nudi e mandorleti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.40. A San Basilio, Sud Sardegna, sono intervenuti tre elicotteri dalle basi di Pula, Fenosu e Villasalto, ed è stato necessario chiamare un Canadair proveniente da Ciampino. Qui l’incendio ha percorso una superficie di circa 15 ettari di bosco ed attualmente è in stato di bonifica.

Nelle campagne di Nurri, nel Sud Sardegna, è intervenuto un elicottero dalla base di Pula. Qui le fiamme hanno percorso una superficie di circa 2 ettari di pascolo cespugliato, con le operazioni di spegnimento che si sono concluse alle 12.42. A Santa Giusta, Sud Sardegna, dove è intervenuto un elicottero da Fenosu, le fiamme stanno interessando un canneto. Qui le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Infine, nell’agro di Bottidda, nel Sassarese, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Anela, le fiamme stanno interessando una superficie di macchia mediterranea. Anche qui le operazioni di spegnimento non si sono ancora concluse.