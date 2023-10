La difficolta di orientamento rivela l’Alzheimer, verso test di diagnosi precoce

MeteoWeb

Le prime fasi dell’Alzheimer spesso sono caratterizzate da difficoltà di orientamento, che potrebbero rivelarsi essenziali per la diagnosi precoce: lo dimostra uno studio condotto da Neil Burgess dell’Institute of Cognitive Neuroscience presso l’University College di Londra, che si è avvalso della realtà virtuale. Questa ricerca è stata pubblicata su Current Biology e si concentra sul fenomeno del disorientamento durante la navigazione stradale.

Lo studio ha coinvolto 3 gruppi di partecipanti: 31 giovani in buona salute, 36 anziani in buona salute e 43 pazienti con lievi problemi cognitivi. Ciascun partecipante ha indossato occhiali per la realtà virtuale che permettevano loro di muoversi fisicamente. Durante l’esperimento, i partecipanti hanno camminato lungo un percorso con coni numerati, composto da due tratti rettilinei collegati da una curva. Successivamente, dovevano tornare alla loro posizione di partenza senza alcuna guida. Questo compito è stato svolto in tre diverse condizioni ambientali, progettate per testare le abilità di navigazione dei partecipanti: un ambiente virtuale invariato, la sostituzione dei dettagli del terreno con uno scenario uniforme e la temporanea rimozione di tutti i punti di riferimento.

I ricercatori hanno rilevato che le persone con Alzheimer in fase iniziale mostravano difficoltà particolarmente nelle curve del percorso e una maggiore variabilità nella percezione della direzione. In contrasto, queste disfunzioni specifiche non erano presenti nei partecipanti anziani in salute o nelle persone con lievi problemi cognitivi, ma senza evidenza di Alzheimer. Ciò suggerisce che gli errori di navigazione osservati sono specifici della malattia di Alzheimer e non semplici conseguenze del processo di invecchiamento o di un generico declino cognitivo. Questi risultati potrebbero avere un ruolo importante nella diagnosi precoce della malattia.