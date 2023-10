Direttore museo egizio: assegnato a Christian Greco il riconoscimento dalla Camera di commercio di Torino

MeteoWeb

La Giunta della Camera di Commercio di Torino ha deliberato l’assegnazione del premio “Torinese dell’Anno 2023” a Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino. Il riconoscimento è stato deciso ”per l’altissimo contributo alla crescita e allo sviluppo del Museo Egizio e, come risultato, al posizionamento turistico e culturale della nostra città, grazie all’indiscutibile competenza ed esperienza in ambito classico, abbinata a capacità manageriali e imprenditoriali indispensabili per il raggiungimento di risultati concreti e misurabili, portati avanti senza tralasciare le missioni proprie delle realtà museali: la cura scrupolosa del patrimonio, l’attività continua di ricerca su scala internazionale e la passione per la divulgazione e la formazione, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie”. La cerimonia di consegna si terrà domenica 26 novembre 2023.