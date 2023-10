Disastri naturali: l’Eurocamera approva 455 milioni per Italia, Turchia e Romania

MeteoWeb

Con 593 voti favorevoli, 11 contrari e 22 astenuti, il Parlamento europeo ha approvato l’esborso di 455 milioni di euro dal Fondo europeo di Solidarietà per i disastri naturali che hanno colpito Romania, Italia e Turchia. La Romania riceverà 33,9 milioni per i danni causati dall’estrema siccità nel 2022, l’Italia 20,9 milioni per le alluvioni nelle Marche nel settembre del 2022, la Turchia 400 milioni per il terremoto di febbraio 2023.