Disastri naturali traumatici, danni alla salute delle donne 14 anni dopo lo tsunami: lo studio

MeteoWeb

Uno studio evidenzia come l’esposizione a disastri naturali traumatici possa influenzare la salute delle donne anche a distanza di 14 anni dall’evento. Questa ricerca, pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, mette in luce come il trauma possa incidere sulla salute umana destabilizzando l’asse ipotalamo-ipofisario-adrenale (HPA). Nonostante il ruolo dell’asse HPA sia fondamentale nella regolazione della risposta allo stress, gli effetti a lungo termine di eventi traumatici di ampia portata risultavano finora poco chiari.

Il nuovo studio, condotto da Duncan Thomas e colleghi della Duncan Thomas Duke University, negli USA, ha caratterizzato l’impatto a lungo termine dell’esposizione al devastante tsunami dell’Oceano Indiano del 2004 sull’asse HPA. Per farlo, hanno analizzato dati provenienti da indagini longitudinali e livelli di cortisolo nei campioni di capelli raccolti 14 anni dopo lo tsunami da 615 partecipanti nell’area di Aceh, in Indonesia. Il cortisolo è un ormone steroideo prodotto dalle ghiandole surrenali in risposta allo stress. Tuttavia, quando i livelli di cortisolo rimangono costantemente elevati nel tempo, possono contribuire al disfunzionamento dell’HPA, risultando in una diminuzione dei livelli di cortisolo a lungo termine.

I risultati dello studio hanno rivelato che i livelli di cortisolo nei capelli erano più bassi del 30% tra le donne delle comunità costiere gravemente colpite dallo tsunami, rispetto alle donne delle comunità costiere vicine che non erano state direttamente danneggiate. Le differenze tra gli uomini erano relativamente ridotte e insignificanti. Inoltre, i livelli di cortisolo erano particolarmente bassi tra le donne che avevano riportato sintomi elevati di stress post-traumatico nei due anni successivi allo tsunami. Un dato significativo emerso dalla ricerca è che bassi livelli di cortisolo erano associati a una scarsa salute generale e psicosociale 14 anni dopo l’evento traumatico, come riportato dai pazienti stessi. Secondo gli autori dello studio, ciò suggerisce che i disastri naturali di ampia portata possono avere effetti duraturi e negativi sul funzionamento dell’asse HPA nelle donne.

Questo studio rivela quanto sia importante comprendere l’impatto a lungo termine dei disastri naturali sulla salute e sottolinea la necessità di monitorare e supportare la salute mentale e fisica delle comunità colpite. Gli autori enfatizzano anche l’importanza di ulteriori ricerche per comprendere appieno i meccanismi sottostanti a questi effetti e sviluppare strategie di intervento efficaci per le persone esposte a traumi di ampia portata.