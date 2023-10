Disastro di Linate: oggi il 22° anniversario, minuto di silenzio negli aeroporti italiani

MeteoWeb

In occasione del 22° anniversario del disastro di Linate, avvenuto l’8 ottobre 2001, questa mattina alle 08:10, nell’orario dell’incidente, è stato osservato un minuto di silenzio in tutti gli aeroporti nazionali per ricordare le 118 vittime. La proposta è partita da Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, che ha posto come obiettivo anche quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sicurezza nei trasporti.

L’8 ottobre 2001, presso l’aeroporto di Linate (Milano) un volo SAS (Scandinavian Airlines System) MD-87 in partenza per Copenaghen ha impattato con un velivolo privato Cessna 525A durante il decollo. L’incidente ha causato la morte di tutte le 114 persone a bordo di entrambi gli aerei e 4 persone a terra. L’indagine ha rivelato errori di comunicazione e problemi di visibilità che hanno contribuito all’incidente. È stato uno dei peggiori disastri aerei nella storia italiana.