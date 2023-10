Disastro del Vajont, Pichetto: “lezione sempre attuale, la cura del territorio una priorità assoluta”

MeteoWeb

“Oggi l’Italia ricorda il disastro del Vajont. Una tragedia nazionale di 60 anni fa che è una lezione attualissima per il presente e per il futuro“: è quanto afferma il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, nel giorno in cui ricorrono i sessant’anni dal disastro del Vajont. “La cura del territorio, sempre più impattato dai cambiamenti climatici, è una priorità assoluta: un traguardo che si raggiunge solo con infrastrutture sicure, utili, compatibili con l’ambiente e le necessità di adattamento dei nostri territori“.