I Dune Shacks di Cape Cod: artista 95enne vince la battaglia, può tornare nello storico capanno sulle dune

L’artista Salvatore Del Deo e la sua famiglia sono tornati nel capanno sulle dune (“dune shack“) che hanno occupato e curato sulla Cape Cod National Seashore per quasi 80 anni. È stato raggiunto un accordo con il National Park Service dopo che l’artista, 95 anni, è stato sfrattato dallo storico capanno quest’estate, secondo quanto ha riferito il figlio Romolo Del Deo, che ne ha parlato con la CNN. Attraverso avvocati pro bono, i Del Deo hanno ora altri 5 anni di utilizzo del capanno grazie a un permesso d’uso speciale in base al quale pagheranno l’affitto e si prenderanno cura della struttura.

Il National Park Service ha confermato che il 29 settembre è stato firmato un accordo e alla famiglia Del Deo è stato rilasciato un permesso speciale di utilizzo di 5 anni. È ufficialmente conosciuto come Chanel Shack dal nome della sua proprietaria originale, Jeanne “Frenchie” Chanel. Al termine di tale periodo, la famiglia dovrà presentare domanda e dimostrare di essere la migliore custode della baracca, ha affermato Del Deo, cosa che ritiene ragionevole.

Per suo padre, la proroga è un’opportunità per trascorrere più tempo in un luogo a cui è profondamente legato. “Ha 95 anni e questo lo porta a 100 e Dio lo benedica, spero che festeggeremo il suo centesimo compleanno là fuori e chiederemo un’estensione della sua possibilità di restare lì“. La famiglia aveva in programma di visitare il capanno mercoledì per festeggiare il compleanno della defunta Josephine Del Deo, madre di Romolo e moglie di Salvatore, che ha contribuito all’istituzione della spiaggia come parco nazionale. “Se il tempo è bello, ha intenzione di dipingere proprio sulle onde, come ha fatto per tutta la vita“.

Capanni storici

Circa un terzo della costa nazionale di Cape Cod è costituito da dune costiere. Un gruppo di capanni sulle dune costituiscono il quartiere storico dei Peaked Hill Bars, dove si trova la Chanel Shack. I Dune Shacks di Cape Cod sono piccoli capanni sparsi lungo le dune sabbiose del Cape Cod National Seashore, Massachusetts, USA. Queste semplici costruzioni, in origine utilizzate dai pescatori e dai poeti come luoghi di ispirazione, ora rappresentano un patrimonio storico e culturale. I capanni sono rudimentali, senza elettricità o acqua corrente, e offrono un’esperienza di vita minimalista. Molti artisti e scrittori vi si rifugiano per trovare pace e creatività. Questi luoghi unici rappresentano la connessione con la natura selvaggia di Cape Cod e testimoniano l’importanza della conservazione ambientale. I Peaked Hill Bars, nascosti tra le dune, ben isolati, prima di rappresentare un rifugio per gli artisti, ospitavano i membri dello United States Life-Saving Service la cui missione era di aiutare i sopravvissuti dei naufragi. Questi capanni fornivano un immediato riparo e rifornimento ai marinai naufragati.

L’avviso di sfratto per Salvatore Del Deo è arrivato poco prima che il National Park Service annunciasse un programma di locazione per altre 8 baracche sulle dune. Il servizio del parco ha aperto queste 8 proprietà storiche a proposte di locazione di 10 anni, secondo il suo sito web, e si è mosso per renderle disponibili a nuovi potenziali occupanti – un piano che ha guadagnato critiche da parte di alcuni residenti. La Chanel Shack non era tra quelle in affitto, ma avrebbe potuto far parte di un’offerta futura.

L’area ha una storia profonda come rifugio per artisti e scrittori. “Ora che abbiamo finito con tutta questa politica, tutta questa lotta per salvare il capanno, stiamo tornando a quello che facciamo, al motivo per cui siamo lì, ovvero fare arte e celebrare il luogo,” ha detto Del Deo.

La baracca originale di Chanel risale al 1942 e Salvatore Del Deo fece amicizia con il proprietario originale, il “francese” Chanel, diversi anni dopo. Era tra le tante persone che hanno aiutato Chanel a mantenere la baracca e a riportare in salute gli uccelli marini feriti molto prima che esistessero servizi veterinari o organizzazioni di salvataggio della fauna selvatica nella zona, ha affermato suo figlio.

La famiglia si è presa cura di Frenchie e del suo capanno per decenni e quando è morta “ce lo ha sostanzialmente consegnato e da allora ce ne siamo presi cura,” ha detto Del Deo. La stagione in cui il capanno è abitabile va da aprile a novembre, ha detto Del Deo, e lo stile di vita è rustico, senza elettricità o impianti idraulici interni. I capanni rappresentano una preziosa tradizione di coesistenza e di ispirazione dal mondo naturale.