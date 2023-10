Lo spettacolo dell’eclissi della “Luna del Cacciatore” incanta l’Italia | FOTO

MeteoWeb

Questa sera, Europa, Africa e Asia hanno la possibilità di ammirare una bellissima eclissi parziale di Luna. Proprio come un’eclissi solare può verificarsi solo durante un novilunio, un’eclissi lunare può verificarsi solo durante un plenilunio. Stasera splende nel cielo la “Luna del Cacciatore”, il nome con cui è conosciuta la Luna piena di ottobre e che arriva dalle tradizioni antiche in Nord America, quando si cacciava al chiaro di luna autunnale.

Durante un’eclissi, l’ombra sfocata esterna della Terra, la penombra, cade sulla Luna. Quando una Luna piena si sposta nell’ombra centrale più scura della Terra, si verifica un’eclissi lunare totale, che è poi quella che viene colloquialmente chiamata “Luna di Sangue“. Ma non è il caso di oggi, quando solo una piccola frazione della Luna è coperta dall’ombra, quindi non ci sarà il momento noto come “Luna di Sangue” in cui il satellite assume una sfumatura rossastra. Durante l’eclissi lunare parziale di questa sera, la Luna si oscura leggermente e una parte del suo disco sparisce. La magnitudo massima sarà del 12,2% e solo il 6% della superficie lunare sarà coperta dall’ombra lunare durante la fase “clou”.

Il “clou” dell’eclissi si ha tra le 21:35 e le 22:53. Nel dettaglio, l’eclissi di penombra è iniziata alle ore 20:02, mentre alle 21:35 è iniziata l’eclissi parziale di ombra, con picco alle 22:14. L’eclissi parziale di ombra terminerà alle 22:53 e l’eclissi di penombra terminerà alle 00:26 del 29 ottobre.

Nella gallery scorrevole in alto, alcune immagini dell’affascinante fenomeno celeste visto dall’Italia.