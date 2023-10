Ottobre ci delizia con un’eclissi lunare, sarà visibile anche dall’Italia

MeteoWeb

Il cielo di ottobre ci riserva un’eclissi parziale di Luna, con la Terra che, la sera del 28, proietterà la sua ombra su parte della superficie del nostro satellite. Durante l’evento, visibile in Europa (Italia compresa), gli osservatori saranno in grado di vedere parte della Luna oscurata dall’ombra della Terra. Il fenomeno sarà osservabile anche in gran parte dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia, ma nelle Americhe orientali sarà visibile solo durante il sorgere del satellite e in Australia occidentale durante il suo tramonto.

Si tratterà di una piccola eclissi lunare parziale, il che significa che solo una porzione relativamente ristretta della Luna sarà soggetta all’oscuramento causato dall’ombra della Terra che passerà sulla sua superficie. Potremo vedere l’estrema parte meridionale eclissarsi tra le 21:35 e 22:53.

Cos’è un’eclissi lunare?

Un’eclissi lunare si verifica quando la Terra passa tra il Sole e la Luna, bloccando il passaggio della luce solare sulla superficie lunare. Ciò provoca un oscuramento e un cambiamento di colore sulla superficie della Luna. La luce solare che oltrepassa la Terra e colpisce la superficie lunare viene rifratta dall’atmosfera del nostro pianeta. Questo è ciò che provoca il colore rosso ruggine osservato durante un’eclissi lunare totale.

Quando i raggi del Sole intercettano la Terra, si formano due diverse zone d’ombra: la Penombra, dove si vede sempre una parte del Sole, e l’Ombra, dove il Sole è completamente nascosto dalla Terra.

Gli orari dell’eclissi del 28 ottobre

Durante l’eclissi lunare parziale del 28 ottobre, la fase di penombra durerà 4 ore e 24 minuti. La fase di ombra durerà 1 ora e 17 minuti, ed è questa è la fase “clou”.

Ecco gli orari in dettaglio:

L’eclissi di penombra inizia alle 20:02 ora italiana;

inizia alle 20:02 ora italiana; L’eclissi parziale di ombra inizia alle 21:35;

inizia alle 21:35; Il picco è alle 22:14;

è alle 22:14; L’eclissi parziale di ombra termina alle 22:52;

alle 22:52; L’eclissi di penombra termina alle 00:26 del 29 ottobre.

La magnitudo massima sarà del 12,2% e solo il 6% della superficie lunare sarà coperta dall’ombra lunare durante la fase “clou”.