Stasera la meravigliosa eclissi della “Luna del Cacciatore”: quando e come vederla dall’Italia

Quando si verifica un’eclissi solare su un lato del pianeta, com’è successo il 14 ottobre nelle Americhe, un’eclissi lunare seguirà 2 settimane dopo (o la precederà di 2 settimane). E’ esattamente ciò che accadrà oggi, sabato 28 ottobre, quando dal lato notturno della Terra sarà visibile un’eclissi lunare parziale. Il fenomeno si potrà ammirare principalmente in Europa (Italia compresa), Africa e Asia.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sull’eclissi lunare di oggi.

Cos’è l’eclissi lunare parziale

Proprio come un’eclissi solare può verificarsi solo durante un novilunio, un’eclissi lunare può verificarsi solo durante un plenilunio. E’ ciò che accadrà oggi, quando la “Luna del Cacciatore” sarà illuminata al 100% dal Sole, quindi il suo disco apparirà completamente visibile.

E’ quello che succederà dopo che è speciale. Mentre la Luna sarà piena, l’ombra sfocata esterna della Terra, la penombra, cadrà su di essa.

Quando una Luna Piena si sposta nell’ombra centrale più scura della Terra, si verifica un’eclissi lunare totale, che è poi quella che viene colloquialmente chiamata “Luna di Sangue“. Tuttavia, non è quello che succederà oggi: la prossima eclissi lunare totale non avverrà prima del 14 marzo 2025.

Il nome con cui viene indicato il plenilunio di ottobre, “Luna del Cacciatore“, arriva dalle tradizioni antiche in Nord America, quando si cacciava al chiaro di luna autunnale.

Come sarà l’eclissi lunare parziale

Una piccola frazione della Luna sarà coperta dall’ombra, non vi entrerà completamente, quindi non ci sarà il momento noto come “Luna di Sangue”, cioè non diventerà rossa. Il risultato sarà un’eclissi lunare parziale durante la quale la Luna si oscurerà leggermente e una parte del suo disco sparirà.

Chi vedrà questa eclissi lunare parziale

Poiché l’ombra della Terra è molto più grande di quella della Luna, ogni eclissi lunare può essere vista da un intero emisfero: il lato notturno della Terra quando si verifica l’eclissi. Le regioni meglio posizionate per questo evento sono Europa, Africa, Medio Oriente e Asia.

Quando vedere l’eclissi dall’Italia

Si tratterà di una piccola eclissi lunare parziale, il che significa che solo una porzione relativamente ristretta della Luna sarà soggetta all’oscuramento causato dall’ombra della Terra che passerà sulla sua superficie. Potremo vedere l’estrema parte meridionale eclissarsi tra le 21:35 e 22:53.

Ecco gli orari in dettaglio:

L’eclissi di penombra inizia alle 20:02 ora italiana;

inizia alle 20:02 ora italiana; L’eclissi parziale di ombra inizia alle 21:35;

inizia alle 21:35; Il picco è alle 22:14;

è alle 22:14; L’eclissi parziale di ombra termina alle 22:53;

alle 22:53; L’eclissi di penombra termina alle 00:26 del 29 ottobre.

La magnitudo massima sarà del 12,2% e solo il 6% della superficie lunare sarà coperta dall’ombra lunare durante la fase “clou”.

Come vedere l’eclissi lunare online in diretta streaming

Meteo permettendo, l’eclissi sarà visibile dall’Italia. Sarà anche possibile, però, seguire il fenomeno online, in diretta streaming, grazie ad alcuni webcast con immagini dal mondo, accompagnate dal commento di esperti.

Il sito TimeandDate.com trasmetterà in live streaming immagini dell’eclissi solare parziale a partire dalle 21 ora italiana di sabato.

Inoltre, l’astrofisico Gianluca Masi, fondatore del Virtual Telescope Project, trasmetterà un live streaming a partire dalle 20 ora italiana.