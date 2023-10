El Niño: la Somalia si prepara, previste inondazioni nella stagione delle piogge

MeteoWeb

Il Fondo umanitario per la Somalia, gestito dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, ha stanziato 15 milioni di dollari per rispondere alle conseguenze di di El Niño sulle comunità più a rischio del Paese. In particolare il finanziamento è destinato alla risposta tempestiva all’impatto delle previste inondazioni indotte dal fenomeno climatico sulle comunità più vulnerabili di Hirshabelle (regioni di Middle Shabelle e Hiraan) e Jubaland (regione di Gedo). Si stima che circa 1,2 milioni di persone sono a rischio e più di 1,5 milioni di ettari di terra saranno danneggiati a causa di piogge e inondazioni.

I modelli climatici hanno previsto con certezza del 90% la presenza di El Niño in Somalia, con impatti in particolare durante l’attuale stagione delle piogge (da ottobre a dicembre).