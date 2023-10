Elicottero precipitato nel Ferrarese: proseguono le ricerche del disperso

MeteoWeb

Continuano le ricerche dell’imprenditore Hazem Bayumi, 73 anni, di origini egiziane, scomparso in seguito all’inabissamento del suo elicottero nelle acque di una cava di sabbia – la Cava Sei – a Settepolesini, territorio di Bondeno (Ferrara). Ieri è stato ritrovato il corpo senza vita del passeggero che era con lui a bordo del Bell 206B JetRanger III. Si tratta di un uomo di nazionalità olandese la cui identità ancora non viene resa nota perché sono in corso le ricerche dei suoi familiari in collaborazione con l’ambasciata, che serviranno anche per avere conferme più rigorose.

Stamattina sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Ris di Parma, incaricati dalla sostituta procuratrice Barbara Cavallo di repertare con estremo rigore le parti dell’elicottero finora recuperate, in attesa delle future analisi, che riguarderanno anche la ricerca di sostanze chimiche utili a spiegare cosa sia accaduto. Sulla dinamica dell’incidente aereo non vi è infatti ancora certezza, anche se un testimone ha affermato di aver udito uno scoppio e poi l’elicottero andare fuori controllo fino a inabissarsi nelle acque della cava. La procura si avvale anche di un consulente esperto di disastri aerei, Stefano Benassi, particolarmente esperto di incidenti riguardanti gli elicotteri. Parallelamente è stata aperta anche un’indagine da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.