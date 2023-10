Elicottero si schianta tra Toscana e Liguria, forse anche il maltempo tra le cause

MeteoWeb

Un elicottero è precipitato al confine tra Toscana e Liguria, tra le province di La Spezia e Massa Carrara. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco. Si tratta di un elicottero privato con a bordo una persona. Secondo le prime informazioni sarebbe caduto prendendo poi fuoco a Fontia, nella zona collinare di Carrara al confine con il territorio di Luni, in provincia di La Spezia. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il velivolo avrebbe iniziato a perdere quota precipitando poi a terra. A bordo ci solo il pilota, una donna.

Potrebbe esserci anche il maltempo tra le possibili cause dell’incidente. La zona dove si è schiantato l’elicottero privato partito dall’Isola d’Elba e diretto a Sondrio era infatti interessata da forte vento. Saranno però accertamenti tecnici a confermare o meno se le condizioni meteo hanno avuto un ruolo nell’incidente che è costato la vita al pilota, unica persona che si trovava a bordo.

“Ho sentito un gran botto poi ho visto il fumo,” ha dichiarato Mauro, titolare di un ristorante pizzeria a Ortonovo, che ha chiamato i carabinieri di Luni. “Qui passano spesso gli elicotteri (Luni è base di Maristaeli, la stazione elicotteri della Marina Militare, ndr) ma oggi quell’elicottero faceva un rumore strano. Me ne sono accorto perché era proprio sopra il ristorante. Un rumore stranissimo. Poi ho sentito un gran botto e sono uscito fuori. E’ stato allora che ho visto il fumo nero e ho subito chiamato i carabinieri“. La collina, ha concluso Mauro “è proprio sul confine tra Luni e Carrara, che corre sulla collina in mezzo al bosco. So che adesso cercano di capire col gps dove è avvenuto lo schianto“.

È stato ritrovato il corpo della giovane pilota precipitata con l’elicottero a Carrara. Il rinvenimento è avvenuto dopo la rimozione dei rottami del velivolo, una volta spento l’incendio. La vittima, morta carbonizzata, è Naomi Maiolani, 28 anni, di Faenza. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un’inchiesta sull’incidente. L’Agenzia ha inoltre disposto l’invio nella zona dell’incidente di un ispettore per un sopralluogo operativo, in coordinamento con l’autorità giudiziaria competente e le forze dell’ordine.