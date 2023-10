Elon Musk: “Starlink garantirà internet alle ONG a Gaza”

MeteoWeb

Il sistema satellitare Starlink di SpaceX garantirà le connessioni internet alle ONG umanitarie riconosciute che operano a Gaza: è quanto ha annunciato Elon Musk su X (ex Twitter) dopo il blocco delle comunicazioni nella Striscia.

Starlink è una rete di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) sviluppata da SpaceX per fornire servizi di connessione internet a banda larga in tutto il mondo. Questa costellazione di satelliti opera ad altitudini molto più basse rispetto ai tradizionali satelliti geostazionari, consentendo connessioni internet più veloci e a bassa latenza. Gli utenti ricevono il segnale da una piccola antenna a terra, collegata ai satelliti in orbita, offrendo connettività in aree remote o scarsamente servite.