Emergenza Armenia: l’Italia accoglie 5 pazienti

Dopo la dichiarazione dello stato d’emergenza, decretata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 ottobre, prosegue il supporto del Sistema di Protezione Civile Nazionale alla popolazione colpita dalla crisi in Nagorno Karabakh. Questa notte, grazie al supporto della Centrale remota operazioni soccorso sanitario (Cross) di Pistoia, un volo dell’Aeronautica Militare è partito dall’aeroporto di Yerevan per effettuare un trasporto di feriti. Il C- 130 partito dalla capitale Armena è atterrato a Pisa alle 5.40 con a bordo 5 pazienti. I feriti sono stati trasferiti successivamente nelle strutture sanitarie di Roma, Pisa, Parma, Milano e Torino per riceve idonee cure e assistenza.