Emergenza incendi nel Messinese: notte di fuoco a San Pier Niceto e Caronia | VIDEO

Prosegue l’emergenza incendi in Sicilia: da oltre 24 ore, alimentati da caldo e forte scirocco, continuano a imperversare in diverse zone dei comuni tirrenici messinesi. In alcuni casi è stato necessario disporre l’evacuazione dei cittadini, come accaduto a San Pier Niceto e Condrò, dove i residenti hanno passato la notte nelle chiese più lontane dalle fiamme, e anche in alcune zone di Castroreale, Caronia, Mistretta e Gioiosa dove le fiamme hanno lambito per tutta la notte i centri abitati minacciando abitazioni e aziende. A coordinare i soccorsi la Prefettura di Messina dove è stato attivato il CCS.