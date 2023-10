Emissioni: il prezzo delle quote di carbonio potrebbe superare i 400 euro entro il 2024

MeteoWeb

Il nuovo Commissario europeo per il clima, Wopke Hoekstra, ha recentemente assunto un impegno scritto per difendere la riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra entro il 2040. Tuttavia, secondo analisti finanziari, questa decisione potrebbe avere come conseguenza un aumento dei prezzi delle quote di emissione di CO 2 nell’Unione Europea, portandoli al di sopra dei 400 euro. Durante un’audizione al Parlamento all’inizio della scorsa settimana, l’ex ministro degli Esteri olandese ha ribadito l’impegno a favore dell’ambiente, dichiarando: “Difenderemo l’obiettivo minimo di una riduzione netta di almeno il 90% entro il 2040“.

La Commissione europea dovrebbe presentare il suo piano di obiettivi climatici per il 2040 nel primo trimestre del prossimo anno: la proposta dovrà essere approvata dagli Stati membri dell’UE e dal Parlamento Europeo. Hoekstra ha specificato che la proposta della Commissione per il 2040 sarà influenzata dal parere del Comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici, che a luglio ha sostenuto un obiettivo di riduzione delle emissioni compreso tra il 90% e il 95%.

Tuttavia, secondo i ricercatori del London Stock Exchange Group (LSGE), un obiettivo di riduzione del 90% entro il 2040 potrebbe far aumentare i prezzi delle quote di carbonio nell’Unione Europea “oltre i 400 euro entro il 2040“. Attualmente, i prezzi delle quote di carbonio nel sistema EU ETS sono di 81 euro per tonnellata, ma a febbraio 2023 hanno raggiunto 100 euro per tonnellata. Con l’attuale obiettivo di decarbonizzazione del -55% entro il 2030, secondo l’analisi LSGE, il prezzo delle quote di carbonio nell’UE dovrebbe salire a 160 euro per tonnellata entro la fine del decennio. Gli analisti prevedono che il prezzo di riferimento della CO 2 in Europa si avvicinerà ai 100 euro a tonnellata entro la fine dell’anno.