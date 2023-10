L’eruzione di un supervulcano su Plutone rivela un oceano nascosto

MeteoWeb

Sebbene sia passato quasi un decennio da quando la sonda New Horizons della NASA ha visitato Plutone, il pianeta nano continua a rivelarsi un mondo sorprendentemente complesso. Gli scienziati che studiano i dati della sonda su un insolito cratere vicino a una regione luminosa a forma di cuore su Plutone chiamata “Sputnik Planitia” affermano di aver trovato un supervulcano che probabilmente ha eruttato solo pochi milioni di anni fa. Potrebbe sembrare un tempo incredibilmente lungo, ma dal punto di vista cosmico è piuttosto recente. Per rendere l’idea, il Sistema Solare ha più di 4,5 miliardi di anni.

Invece della roccia fusa che fuoriesce dai vulcani della Terra, tuttavia, il cratere Kiladze, largo 44 km, sembra aver emesso lava ghiacciata sulla superficie di Plutone in un processo noto come criovulcanismo. Si ritiene che il processo, che ha luogo anche sulle lune dei giganti gassosi del nostro Sistema Solare e che probabilmente ha creato altri terreni misteriosi su Plutone, abbia spinto l’acqua dall’oceano sotterraneo nascosto del mondo sulla sua superficie, rimodellandola nel corso di milioni di anni.

I vulcani richiedono una sorta di fonte di calore per esplodere, quindi la recente attività su Plutone suggerisce che all’interno del pianeta nano rimane più calore di quanto si pensasse in precedenza.

I ricercatori hanno analizzato le immagini scattate da New Horizons del cratere Kiladze, che si trova a Nord/Est di Sputnik Planitia. Anche se inizialmente il cratere sembrava simile a quelli lasciati dagli impatti dei meteoriti, sembrava mancare un picco centrale che in genere caratterizza questi fenomeni geologici. Sembrava anche leggermente allungato, coerente con i movimenti causati dalle forze tettoniche all’interno di Plutone, secondo il nuovo studio, che deve ancora essere sottoposto a revisione paritaria.

La maggior parte della superficie di Plutone è ricoperta da metano e ghiaccio di azoto, quindi ciò che suggerisce che Kiladze è diverso dal resto della superficie di Plutone è la forte presenza di ghiaccio d’acqua attorno al cratere, ha spiegato l’autore principale dello studio Dale Cruikshank, professore all’Università di Florida centrale, a Space.com. “Il ghiaccio d’acqua si distingue chiaramente dal ghiaccio di metano che copre gran parte della superficie del pianeta“.

L’asse di Plutone è inclinato di ben 120 gradi, il che significa che ruota quasi su un fianco, portando a drammatici cambiamenti climatici mentre orbita intorno al Sole. Di conseguenza, il ghiaccio di metano sublima in una nebbia di idrocarburi nell’atmosfera del pianeta nano, alcuni dei quali ricadono sotto forma di neve e ne ricoprono la superficie.

Nel corso della vita di Plutone, durata 4,6 miliardi di anni, gli scienziati stimano che questa coltre di ghiaccio di metano debba aver raggiunto uno spessore di almeno 14 metri. “Anche un centimetro o due di questo smog organico maschererebbe la firma spettrale del ghiaccio d’acqua che osserviamo,” ha detto Cruikshank. Uno strato del genere si sarebbe formato in soli 3 milioni di anni. Ciò ha portato Cruikshank e il suo team a concludere che Kiladze fosse “vivo” solo pochi milioni di anni fa.

Gli scienziati non comprendono ancora appieno come funziona l’attività criovulcanica su Plutone. Il mondo è così piccolo che probabilmente ha perso tutto il calore derivante dalla sua formazione molto tempo fa. Una possibilità è che il pianeta nano contenesse elementi radioattivi nel suo nucleo che rilasciavano calore durante il decadimento, anche se ricerche precedenti hanno suggerito che potrebbero non essercene abbastanza.

Qualunque sia la fonte di calore, tuttavia, qualcosa sembra impedire il congelamento dell’oceano sotterraneo di Plutone. “Mentre il pianeta si raffreddava, è plausibile che siano state lasciate sacche di acqua liquida, e forse le nostre eruzioni d’acqua sulla superficie attingono a quelle sacche,” ha detto Cruikshank, aggiungendo: “Non lo sappiamo“.