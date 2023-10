Spazio, ESA al lavoro sui lanciatori: nuovo volo per Vega e nuovo test per l’Ariane 6

MeteoWeb

Due nuovi appuntamenti strategici in agenda per l’Agenzia Spaziale Europea in questa ultima parte di 2023, in cui la lente d’ingrandimento sarà puntata sui lanciatori. La prossima settimana, infatti, è in calendario un nuovo lancio del Vega, con due satelliti europei a bordo, mentre si avvicina la data del lungo test di accensione a caldo per il nuovo lanciatore Ariane 6. L’ESA ha fatto sapere che il nuovo lancio del Vega è previsto per venerdì 6 ottobre 2023 alle 22:36 ora locale (7 ottobre, 01:36 UTC), dallo Spazioporto europeo della Guyana francese. La missione di Arianespace, denominata VV23, porterà in orbita eliosincrona ‘due passeggeri’ dell’ESA: il Proba V-CC, che trasporta una versione ridotta dello strumento di monitoraggio della vegetazione a bordo del satellite Proba-V per l’osservazione della Terra, e il satellite Pretty (Passive REflecTomeTry and dosimetry) per misurare l’estensione dei ghiacci, le altezze dei mari e le correnti oceaniche. Per il Vega, sarà il penultimo volo in attesa della dismissione del veicolo 100% europeo, prevista per il 2024.

Sul fronte dell’Ariane 6, l’ESA si appresta invece a realizzare il test di lunga durata per il nuovo lanciatore europeo, un test che si concluderà dopo circa 8 minuti (470 secondi) di funzionamento stabilizzato del motore Vulcain 2.1 Il test, fa sapere l’ESA, riguarderà l’intera fase di volo e contribuirà a qualificare lo stadio principale come “pronto per il volo”. Ancora non è stata fissata la data precisa di questo test per l’Ariane 6. Il lungo test di accensione a caldo sarà trasmesso in diretta dalla base spaziale europea di Kourou, nella Guyana francese.

Infine, domani, lunedì 2 ottobre, si riunisce la Commissione d’Inchiesta Indipendente incaricata di analizzare i risultati del test di accensione statica del motore Zefiro 40 del nuovo lanciatore Vega-C, avvenuto il 28 giugno scorso e diventato indispensabile dopo l’anomalia registrata in volo durante il lancio del Vega C VV22, a dicembre 2022.