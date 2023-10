ESA e Swatch, un’alleanza stellare per orologi a temi spaziali

Il cielo notturno con le sue stelle e i suoi pianeti ha stimolato l’immaginazione umana fin dai tempi più antichi. La tecnologia spaziale odierna ci consente di vedere più lontano nello spazio di quanto gli antichi astronomi avrebbero mai potuto sperare. I programmi scientifici ed esplorativi dell’ESA producono immagini incredibilmente dettagliate da satelliti e osservatori spaziali, come il telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA e il telescopio spaziale James Webb della NASA/ESA/CSA. Queste immagini forniscono informazioni preziose per la scienza dello spazio, ma hanno anche un loro fascino intrinseco. Chi prova una forte passione per lo spazio ora può dare libero sfogo alla propria creatività con alcune di queste iconiche immagini dello spazio per creare il proprio orologio spaziale personalizzato, e tutto questo è possibile grazie alla partnership dell’ESA con Swatch, rende noto l’Agenzia Spaziale Europea.

Per un periodo limitato, Swatch mette a disposizione una raccolta di immagini del telescopio spaziale dell’ESA per personalizzare la propria gamma di orologi Swatch X You. Saranno disponibili sei nuovi modelli Swatch X You, ciascuno basato su un’immagine spaziale acquisita da uno dei telescopi spaziali più avanzati al mondo.

Un “configuratore online” sul sito web di Swatch X You consente di creare e acquistare design davvero esclusivi. L’orologio spaziale dell’ESA sarà consegnato con un passante sul cinturino contrassegnato dal logo dell’Agenzia Spaziale, una custodia speciale e una cartolina con l’immagine catturata dal telescopio spaziale e utilizzata per il modello scelto. I modelli saranno disponibili dal 4 ottobre al 17 dicembre 2023: il lancio coincide con l’inizio della Settimana mondiale dello Spazio, una celebrazione internazionale dei contributi che lo spazio, la scienza e la tecnologia portano al miglioramento della condizione umana in tutto il mondo.

Nel cuore della scienza e dell’esplorazione spaziale pulsa l’essenza del tempo. Ecco perché l’ESA e Swatch hanno unito le forze per creare un orologio che fa battere il cuore di ogni persona appassionata dello spazio. Non solo un simbolo di stile per persone di ogni età che vogliono esprimere la propria passione per il cosmo, questa collaborazione con l’ESA porta alla luce le immagini affascinanti e ispiratrici dei suoi programmi spaziali, condividendo la magia dello spazio in modo più ampio. Immagini come i colossali vivai stellari rivelati da Webb e Hubble stimolano la curiosità sulla scienza dello spazio e sulle ambizioni spaziali dell’ESA.

La Professoressa Carole Mundell, Direttrice Scientifica dell’ESA e Responsabile dell’ESAC, è entusiasta di questa nuova partnership tra l’ESA e Swatch: “una meravigliosa opportunità per condividere la nostra passione per lo spazio e la scienza attraverso modelli meravigliosi e stimolanti. L’astronomia era originariamente la custode del passare del tempo. Ogni volta che si guarda il proprio polso, non si vede solo l’ora attuale: grazie a questi orologi, si viene catapultati in un viaggio attraverso migliaia, milioni, se non miliardi di anni, con un panorama cosmico che lega l’immensità dello spazio e la profondità del tempo”.