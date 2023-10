Escursionista si perde a causa della nebbia: soccorso sul Monte Avostanis

MeteoWeb

Un escursionista di 59 anni è stato soccorso dalla stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e dalla Guardia di Finanza, nel pomeriggio, alle pendici del Monte Avostanis, in Friuli Venezia Giulia. L’uomo era partito da Timau per una camminata verso il Pal Grande e Cima Avostanis con l’intenzione di fare un itinerario ad anello ma, una volta a Cima Avostanis, a causa della nebbia e della pioggia, ha smarrito l’orientamento a quota 2000 metri. A quel punto ha chiamato la moglie, inviandole la propria posizione e spiegandole che il suo cellulare era quasi scarico. La moglie ha chiamato la Guardia di Finanza per chiedere aiuto, inoltrando la posizione ricevuta. A quel punto, la centrale operativa ha avvisato la Sores e ha iniziato ufficialmente la missione di soccorso, inviando sul posto i tecnici. I soccorritori hanno raggiunto l’uomo che si trovava a venti metri dal sentiero ma, considerata la fitta nebbia, non poteva rendersene conto ed era rimasto prudentemente fermo ad attendere aiuto. L’intervento si è svolto tra le 14 e le 16 circa.