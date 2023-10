Escursionista recuperato nella notte in Alta Valsesia

MeteoWeb

Intervento nella notte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia, insieme agli uomini della Guardia di Finanza e del Cnsas: è stato recuperato un escursionista disperso a causa del maltempo in zona punta Sivella tra i comuni di Campertogno e Rassa, in alta Valsesia, provincia di Vercelli. Elitrasportati da Drago 153 del nucleo elicotteri di Varese, i soccorritori hanno raggiunto l’escursionista, incolume ma disorientato, su una cresta a 2500 metri di quota e lo hanno riaccompagnato in una zona sicura nel comune di Campertogno.