Escursionisti perdono il sentiero nel Pescarese, recuperati dei Vigili del Fuoco | FOTO e VIDEO

Operazioni di ricerca e successivo recupero ieri nei confronti di 6 escursionisti che avevano perso il sentiero per far rientro in località “Ponte della pietra”, nel Comune di Caramanico Terme (PE). Sulle coordinate indicate dalle persone in difficoltà, i Vigili del Fuoco con l’elicottero e una squadra del distaccamento di Alanno e una dei volontari di Popoli, hanno individuato gli escursionisti in buone condizioni di salute e sono stati portati in luogo sicuro.

Caramanico Terme, recuperati 6 escursionisti