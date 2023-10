Un’esplosione cosmica preistorica ha preceduto l’avvento dell’agricoltura nel Levante: lo studio

MeteoWeb

L’agricoltura in Siria ha avuto origine da un’esplosione 12.800 anni fa, quando una cometa si è schiantata sull’atmosfera terrestre. Lo dimostra uno studio internazionale di quattro documenti di ricerca correlati, tutti pubblicati sulla rivista Science Open: Airbursts and Cratering Impacts. Le ricerche rappresentano gli ultimi risultati dell’indagine sull’ipotesi dell’impatto del Dryas Giovane, ossia l’idea che un raffreddamento anomalo della Terra avvenuto quasi 13 millenni fa sia stato il risultato di un impatto cosmico. Secondo lo studio, l’esplosione e i successivi cambiamenti ambientali hanno costretto i cacciatori-raccoglitori dell’insediamento preistorico di Abu Hureyra a adottare pratiche agricole per aumentare le loro possibilità di sopravvivenza.

L’insediamento di Abu Hureyra è noto tra gli archeologi per le prove della prima transizione conosciuta dal foraggiamento all’agricoltura. “In questa regione generale, c’è stato un cambiamento da condizioni più umide, con foreste e diverse fonti di cibo per i cacciatori-raccoglitori, a condizioni più secche e fredde, quando non potevano più sussistere solo come cacciatori-raccoglitori”, ha detto James Kennett, scienziato della Terra e Professore emerito della UC Santa Barbara. “Gli abitanti del villaggio iniziarono a coltivare orzo, grano e legumi. Questo è ciò che le prove mostrano chiaramente”, ha aggiunto Kennett.

Oggi Abu Hureyra e il suo ricco patrimonio archeologico si trovano sotto il lago Assad, un bacino artificiale creato dalla costruzione della diga di Taqba sul fiume Eufrate negli anni ‘70. Ma prima di questa inondazione, gli archeologi sono riusciti a estrarre una notevole quantità di materiale da studiare. “Gli occupanti del villaggio – hanno affermato i ricercatori nel documento – hanno lasciato un’abbondante e continua documentazione di semi, legumi e altri alimenti“. Studiando questi strati di resti, gli scienziati sono stati in grado di discernere i tipi di piante che venivano raccolte nei giorni più caldi e umidi prima del cambiamento climatico e nei giorni più freschi e secchi dopo l’inizio di quello che oggi conosciamo come il periodo freddo dello Younger Dryas.

I ricercatori hanno scoperto che prima dell’impatto, la dieta preistorica degli abitanti comprendeva legumi selvatici e cereali di tipo selvatico e piccole ma significative quantità di frutta e bacche selvatiche. Negli strati corrispondenti al periodo successivo al raffreddamento, la frutta e le bacche sono scomparse e la dieta si è spostata verso cereali e lenticchie di tipo domestico, in quanto le popolazioni hanno sperimentato i primi metodi di coltivazione. Circa 1.000 anni dopo, in quella che oggi viene chiamata Mezzaluna Fertile, si coltivavano tutte le colture fondatrici del Neolitico: farro, grano einkorn, orzo decorticato, segale, piselli, lenticchie, veccia amara, ceci e lino. Anche le piante resistenti alla siccità, sia commestibili sia non commestibili, diventano più importanti nella documentazione, riflettendo un clima più secco che seguì l’improvviso impatto dell’inverno all’inizio del Dryas Giovane. Le prove indicano anche un calo significativo della popolazione dell’area e cambiamenti nell’architettura dell’insediamento per riflettere uno stile di vita più agricolo, tra cui l’iniziale recinzione del bestiame e altri segni di addomesticamento degli animali.

“L’agricoltura è sorta in diversi luoghi della Terra nel Neolitico ma per prima nel Levante, l’attuale Siria, Giordania, Libano, Palestina, Israele e parte della Turchia, a causa delle severe condizioni climatiche che hanno seguito l’impatto”, ha spiegato Kennett.

Negli strati di 12.800 anni fa, relativi al passaggio dalla caccia e dalla raccolta all’agricoltura, i reperti di Abu Hureyra mostrano le prove di una massiccia combustione. Le evidenze includono uno strato di tappetino nero, ricco di carbonio con alte concentrazioni di platino, nanodiamanti e minuscole sferule metalliche che si sarebbero potute formare solo a temperature estremamente elevate, superiori a quelle che potevano essere prodotte dalla tecnologia dell’uomo dell’epoca. L’esplosione d’aria ha spianato alberi e capanne di paglia, spruzzando il vetro fuso su cereali e granaglie, oltre che sui primi edifici, sugli utensili e sulle ossa di animali trovati nel tumulo e, molto probabilmente, anche sulle persone.

Questo evento non è l’unica dimostrazione di un’esplosione d’aria cosmica su un insediamento umano. Gli autori hanno precedentemente riferito di un evento più piccolo ma simile che ha distrutto la città biblica di Tall el-Hammam, nella Valle del Giordano, intorno al 1600 a.C.. Lo strato di tappetino nero, i nanodiamanti e i minerali fusi sono stati trovati anche in circa 50 altri siti in Nord e Sud America e in Europa, la cui collezione + stata chiamata: Younger Dryas strewnfield.

Secondo i ricercatori, si tratta di prove di un evento distruttivo simultaneo e diffuso, coerente con una cometa frammentata che si è abbattuta sull’atmosfera terrestre. Le esplosioni, gli incendi e il successivo impatto invernale avrebbero causato l’estinzione della maggior parte dei grandi animali, tra cui i mammut, i gatti dai denti a sciabola, i cavalli americani e i cammelli americani, nonché il crollo della cultura Clovis nordamericana. Poiché l’impatto sembra aver prodotto un’esplosione aerea, non ci sono prove di crateri nel terreno. “Ma un cratere non è necessario”, ha dichiarato Kennett. “Molti impatti accettati non hanno un cratere visibile”.

Gli scienziati continuano a raccogliere prove di esplosioni cosmiche a pressione relativamente più bassa, quelle che si verificano quando l’onda d’urto ha origine nell’aria e scende verso la superficie terrestre. Solo forze pari a esplosioni di livello cosmico avrebbero potuto produrre le deformazioni microscopiche all’interno dei grani di sabbia di quarzo al momento dell’impatto, e queste deformazioni sono state trovate in abbondanza nei minerali raccolti dai crateri da impatto. Tuttavia, è stato sostenuto che il tipo di quarzo fratturato da urto trovato nei siti Younger Dryas Boundary non è equivalente a quello trovato nei siti che formano grandi crateri, quindi i ricercatori hanno lavorato per collegare queste deformazioni a eventi cosmici a bassa pressione.

Per farlo, si sono rivolti a esplosioni artificiali della stessa portata degli airburst cosmici: gli esperimenti nucleari condotti presso il poligono di Alamogordo, nel Nuovo Messico, nel 1945 e in Kazakistan, nel 1949 e nel 1953. Simili agli airburst cosmici, le esplosioni nucleari si sono verificate in superficie, inviando onde d’urto verso la Terra. “Nei documenti, caratterizziamo le morfologie di queste fratture da urto in questi eventi a bassa pressione”, ha sostenuto Kennett. “E lo abbiamo fatto perché volevamo confrontarlo con quello che abbiamo nel quarzo fratturato da shock nel Confine del Dryas Giovane, per vedere se c’era qualche confronto o somiglianza tra quello che vediamo nel sito di test atomici Trinity e altre esplosioni di bombe atomiche“, ha proseguito Kennett. Tra il quarzo sconvolto dei siti di test nucleari e quello trovato ad Abu Hureyra, gli scienziati hanno trovato una stretta associazione nelle loro caratteristiche, ovvero fratture da urto piene di vetro, indicative di temperature superiori a 2.000°C, al di sopra del punto di fusione del quarzo. “Per la prima volta, proponiamo che il metamorfismo d’urto nei grani di quarzo esposti a una detonazione atomica sia essenzialmente lo stesso che si verifica durante un’esplosione di aria cosmica a bassa quota e a bassa pressione”, ha concluso Kennett.

Secondo gli scienziati, l’insieme delle prove presentate da questi documenti implica “un nuovo legame causale tra gli impatti extraterrestri, i cambiamenti ambientali e climatici emisferici e le trasformazioni delle società e della cultura umane, compreso lo sviluppo agricolo”.