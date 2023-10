Etna: turista colto da malore durante escursione, morto

MeteoWeb

Allertati dalla Centrale Operativa del 118, nella mattina di venerdì 27 ottobre i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per un turista toscano colto da malore, mentre si trovava in escursione di gruppo a quota 2800 metri slm, nella zona dell’osservatorio astronomico sul versante nord dell’Etna. L’uomo, trasportato a valle fino agli impianti turistici di Piano Provenzana, è stato raggiunto tempestivamente dalla squadra di soccorso, insieme agli operatori dell’eliambulanza 118 atterrati sul posto, che, valutate le condizioni di salute, hanno avviato le manovre di rianimazione, con ausilio di defibrillatore. Nonostante l’immediato intervento dei tecnici e del 118, per il turista non c’è stato nulla da fare. Allertato anche il SAGF della Guardia di Finanza. Presenti sul posto i Carabinieri della vicina stazione.

In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scogliere, in grotta e gole fluviali o in caso di persone disperse in ambiente montano, impervio e ostile, per allertare il Soccorso Alpino è necessario chiamare il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio. L’operatore del NUE112, applicando la specifica “Procedura operativa ambienti montani ed impervi”, trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa del 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).